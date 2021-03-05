Переход на годовые тарифы на газ предварительно одобрили

В Украине планируют ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая 2021 года. При этом поставщиков, скорее всего, обяжут объявить свои расценки до 25 апреля 2021 года.

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Такое решение предварительно одобрила энергетическая Нацкомиссия (НКРЭКУ). До 5 апреля проект постановления о годовых тарифах на газ будет находиться на общественном обсуждении.

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Если годовые тарифы введут с 1 мая 2021 года, они будут неизменными до 30 апреля 2022 года.

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Напомним, годовые тарифы для населения должны вернуть рынок газа Украины в норму.

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Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

Напомним, в Украине с 1 февраля до конца отопительного сезона установлена предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр.

При этом эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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