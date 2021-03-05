Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономить

Кабмин хочет установить годовую цену на газ. Как это будет работать, кому выгодно и почему зимой все равно придется платить больше

В Украине будет установлена годовая цена на газ. Об этом сообщил 4 марта на пресс-конференции, посвященной году работы Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль. Сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли будет для украинцев такое нововведение.

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О том, что правительство намерено заставить всех газовых поставщиков ввести годовые тарифы, говорилось еще в конце 2020-го, накануне открытия рынка газа. Годовой тариф предполагает, что потребители, которые выберут такой тариф, будут весь год платить за газ по одной и той же цене, несмотря ни на какие рыночные колебания. Такой тариф, например, в прошлом году вводил "Нафтогаз" – как альтернативу тарифов на месяц.

Премьер на пресс-конференции аргументировал нововведение тем, что население не должно опасаться повышения цен в зимний период или высчитывать каждый месяц, у кого из поставщиков газ дешевле.

"Не должно быть шоков, стрессов для населения. Где в Европе видно, что население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более дешевую цену на газ, хватит ли зарплаты, чтоб рассчитаться за отопление зимой?.. Поэтому мы внедряем годовой продукт", – заявил он.

По словам премьера, годовую цену на газ можно спрогнозировать уже сейчас.

"Согласно форвардным контрактам, поставщики газа видят, какой будет средняя цена по году. Это дает возможность сглаживать зимние пики, самые дорогие. Но, конечно, и самой дешевой цена летом не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена будет весь год одинаковой. Это будет средняя цена", – сказал премьер Денис Шмыгаль.

Шмыгаль также высказал мнение, что годовой тариф будет удобен потребителям тем, что позволит понимать уровень расходов как в летнее, так и в зимнее время, и планировать свои расходы.

Можно ли будет сэкономить

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После введения годовых тарифов продолжат существовать и ежемесячные тарифы, заверил премьер. Такие тарифы будут меняться, как и сейчас, раз в месяц в зависимости от спроса на газ. Обычно летом месячные тарифы минимальные, а к отопительному сезону они начинают расти. Причем, чем холоднее зима, тем дороже газ. В правительстве обещают, что потребитель сможет выбирать, какой тариф выбрать: месячный или годовой.

"По желанию, если кто-то хочет сыграть в лотерею с ценами на газ, конечно, будет возможность перейти на месячный продукт", – сказал на пресс-конференции премьер.

Можно ли будет, например, летом платить по дешевому месячному тарифу, а ближе к зиме переходить на годовой?

Технически такой вариант возможен. Но вот удастся ли таким образом сэкономить – большой вопрос. Дело в том, что и годовой тариф может меняться в течение года. Но не для тех, кто выбрал такой тариф раньше, а для новых потребителей – кто захочет подключиться к годовому тарифу в середине сезона.

По словам премьера, точной методики – как будет меняться годовой тариф, когда можно будет к нему подключиться – пока нет. Сейчас рассматриваются два варианта:

Те, кто после введения годового тарифа решит платить по месячному тарифу, смогут перейти на годовой тариф не раньше, чем через 12 месяцев. Перейти на годовой тариф можно будет в любое время года, но каждый месяц для новых абонентов годовой тариф будет разным и будет зависеть от той цены на газ, которая будет действовать в данный момент.

Каким будет годовой тариф

Годовой тарифможет начать действовать уже с 1 мая, через месяц после того, как закончится действие постановления о регулировании цен на газ. Напомним, в январе Кабмин своим постановлением №25 причислил газ к социально значимым товарам, которые не должны дорожать в период карантина, и установил предельную цену на него на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена, согласно постановлению, должна действовать до 31 марта 2021 года.

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Если годовой тариф будет введен с 1 апреля, его размер вполне может быть равен 6,99 грн или даже ниже. Ведь с таким тарифом украинцы прожили самые холодные месяцы 2021 года, при этом многие поставщики газа нашли возможность предлагать газ населению даже по более низкой цене. Однако не исключено, что поставщики захотят заложить в годовую цены свои риски, и в таком случае она вырастет.

Конкретная цифра годового тарифа пока не называется. Денис Шмыгаль признает, что "МВФ, конечно, ожидает снятия верхнего прайс-кэпа, который мы установили, 6,99 грн". Но в то же время он сказал, что цена на газ "не имеет права быть пиковой, не должно быть шоков для населения".

Также премьер добавил, что политика государства направлена на удешевление стоимости газа для населения.

"Наша стратегия – на увеличение собственной добычи газа в Украине… Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах, благодаря открытию новых месторождений, появится возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины – как для населения, так и для производств – газом собственной добычи", – сказал Денис Шмыгаль.

Зимой все равно придется платить больше

Эксперты говорят, что годовой тариф может оказаться выгодным не для всех потребителей. Например, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук считает, что потребители, которые не используют газ для отопления, с годовым тарифом могут переплачивать.

"Если у потребителей будет возможность выбора, это, конечно, позитив. Что же касается выгоды годового тарифа – я думаю, для потребителей, которые не используют газ для отопления помещений, этот тариф не будет выгоден. Потому что годовой тариф – это среднее арифметическое от прогнозируемых тарифов на год. Но точно никто не знает, какой будет следующая зима и насколько вырастут тарифы", – говорит Андрей Никончук.

Он исходит из того, что для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, затраты на него небольшие, и рост цен зимой не сильно скажется на семейном бюджете. А вот летом за счет снижение цены можно будет экономить. В то же время тем, у кого газовое отопление, эксперт советует обратить внимание на годовой тариф.

"У этой категории зимой всегда потребление газа вырастает, а тариф повышается. Поэтому для таки потребителей, возможно, было бы интересно зафиксировать годовую цену. Но, опять же, мы не знаем, какой будет следующая зима", – говорит Андрей Никончук.

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При этом эксперты обращают внимание, что потребители, использующие газ для отопления жилья, даже с годовым тарифом зимой будут платить больше, чем летом. Ведь зимой расход газа растет, а годовой тариф – это не абонплата. Например, летом семья потребляет 3 кубометра газа (для приготовления еды), а в отопительный период – 300 кубометров. Соответственно, даже если платить по одному и тому же тарифу, зимой расходы будут во много раз больше.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что введение годового тарифа на газ не решит ни проблему защиты потребителей, ни проблему долгов, ни другие проблемы этого рынка.

"Просто вводя годовой тариф, правительство просто перекладывает все риски, связанные с подорожанием, на население и на облгазы. Причем опыт показывает, что облгазы в итоге легко снимают с себя эти обязанности и перекладывают их на "Нафтогаз". Если в разгар отопительного сезона окажется, что газ подорожал больше, чем предполагалось, и у них не хватит ресурсов, "Нафтогаз" вынужден будет выполнять функцию "поставщика последней надежды". У правительства нет реальных механизмов, чтобы поставить на место облгазы", – предупреждает Борис Кушнирук.

По его мнению, чтобы потребители действительно могли платить за газ одну и ту же сумму, независимо от времени года, нужно возвращать абонплату за газ и, кстати, за отопление. А также заставить газовые компании запасаться газом летом, когда цены на него минимальные.

"Нужно сделать три вещи, причем одновременно. Во-первых, обязать облгазы закупать годовой объем газа во втором квартале, когда цены низкие. Тогда у них будет ресурс, который гарантирует, что они смогут поставлять нужный объем газа в отопительный сезон. И наличие этого ресурса позволит рассчитать годовой тариф на газ – это второй необходимый шаг. И третий шаг – нужно ввести абонентскую плату за газ, распределив предполагаемые расходы на год, равномерно на каждый месяц. Это не только снизит нагрузку на потребителей зимой, но и позволит облгазам аккумулировать средства для закупки нужных объемов газа", – говорит Борис Кушнирук.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что введение годового тарифа для населения никак не решает проблему роста цен на отопление для жителей многоэтажных домов. По его убеждению, в этой сфере целесообразно также вернуть абонплату, чтобы уменьшить платежки в отопительный период.

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