Перехід на річні тарифи на газ попередньо схвалили

В Україні планують ввести річні тарифи на газ для населення з 1 травня 2021 року. При цьому постачальників, швидше за все, зобов'яжуть оголосити свої розцінки до 25 квітня 2021 року.

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Таке рішення попередньо схвалила енергетична Нацкомісія (НКРЕКП). До 5 квітня проєкт постанови про річні тарифи на газ буде перебувати на громадському обговоренні.

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Якщо річні тарифи введуть з 1 травня 2021 року, вони будуть незмінними до 30 квітня 2022 року.

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Нагадаємо, річні тарифи для населення мають повернути ринок газу України до норми.

Розцінки будуть економічно обґрунтованими, але при цьому ціна буде фіксуватися на весь рік. В такому випадку влітку ціна буде вищою за ринкову, а взимку – нижче. Робиться це для того, щоб тариф був передбачуваним.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого до кінця опалювального сезону встановлена гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр.

При цьому експерти попереджали, що при виборі постачальника газу потрібно звертати увагу не тільки на тариф. Як прийняти розумне рішення і які документи потрібно зібрати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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