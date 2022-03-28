Не откладывайте платежки: почему важно заплатить за электроэнергию в марте

Если у украинцев есть возможность заплатить за электроэнергию, не стоит тянуть с этой процедурой

Несмотря на войну, украинцам придется платить за коммуналку / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Министерстве энергетики призывают украинцев оплатить счета за электроэнергию, если они могут это сделать.

По словам профильного министра Германа Галущенко в интервью ЭП, своевременный расчет за употребленные услуги поможет энергосистеме страны стабильно работать в условиях войны.

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Финансовая поддержка энергетиков во время военного положения очень важна. Особенно с учетом падения оплаты за коммуналку. За свет за месяц заплатили только 40% потребителей.

"За населением видим падение примерно на 30%, по генерациям – около 40%", – подметил Галущенко.

Это связано как с остановкой заводов и уничтожением инфраструктуры, так и с субъективными причинами, например эвакуацией граждан, потерей работы и другими.

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Министр подчеркнул, что простое и привычное действие со стороны украинцев поможет профинансировать деятельность объектов критической инфраструктуры. Вырученные деньги должны направить на:

зарплаты энергетикам, которые уже больше месяца ремонтируют сети без перерыва;

закупку горючего;

последующие ремонты высоковольтных линий.

Коммунальные услуги во время войны

В условиях военного положения украинцам разрешили не платить за коммунальные услуги, если у них нет такой возможности. Штрафы за это не будут начисляться, а поставки газа, воды и света не будут прекращаться.

Однако злоупотреблять новшеством не стоит. Украинцев просят рассчитываться по платежкам, чтобы поддержать коммунальщиков, которые работают под обстрелами оккупантов и обеспечивают людей самым главным.

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Граждан также не будут лишать субсидий за просроченные платежки – их государство будет платить в полном объеме без перебоев. Поскольку субсидию платят только до окончания отопительного сезона, то есть до мая, анализ задолженностей будут проводить уже после его завершения.

Раньше мы рассказывали о шести лучших способах оплатить коммуналку без комиссии. Владельцам жилья, бесплатно приютившим вынужденных переселенцев, государство будет выплачивать компенсации за коммунальные услуги.