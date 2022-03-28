Заберут субсидию? Что будет, если не платить за коммуналку во время войны

Рассказываем, нужно ли рассчитываться за коммунальные услуги и какое наказание ждет за их неуплату

Коммунальные услуги во время войны желательно платить / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинцам разрешили оплачивать услуги ЖКХ по возможности. Государство не будет начислять штрафы и пеню за неуплату счетов, а также не будет отключать поставки газа, воды, электроэнергии и т.д.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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То есть от уплаты коммуналки украинцев фактически не освобождают, только ослабляют условия.

Будут ли наказывать после войны?

По информации министра социальной политики Украины Марины Лазебной, наказывать потребителя за долги перед жилищно-коммунальными службами сразу после войны никто не будет.

Однако если есть возможность оплаты, то лучше сделать это, поскольку службы ЖКХ сейчас работают на грани возможностей. В некоторых регионах коммунальщики вынуждены выходить на работу даже под обстрелами оккупантов, чтобы обеспечить гражданам поставки воды, электричества и тепло в домах.

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За неуплату коммуналки не будут забирать и субсидии, ведь все виды социальных услуг государство будет платить регулярно и в полном объеме.

Следует отметить, что по правилам потребителя могут лишить субсидии, если у него есть задолженность более 680 грн в течение более 3 месяцев. Но поскольку субсидию платят только до окончания отопительного сезона, то есть до мая, анализ задолженностей будут проводить уже после его завершения. А это значит, что граждане могут получить все субсидийные выплаты, предусмотренные на отопительный сезон 2021/2022.

Оплата коммуналки на почте

"Укрпочта" к апрелю вдвое снизила комиссию за оплату коммунальных услуг в отделениях.

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Оплатить коммунальные услуги с комиссией вдвое меньше, чем в мирное время, можно с 15 марта по 1 апреля в любое время дня.

Напомним, что "Укрпочта" работает почти во всех областях. В регионах, где активны военные действия, с определенными ограничениями.

Напомним, что военное положение не освобождает и от уплаты кредита и его процентов. Однако украинские банки, учитывая ситуацию, пошли на некоторые уступки.

Раньше мы тоже писали, как получить пенсию во время войны.