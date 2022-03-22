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Как оплатить коммуналку без комиссии – инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 08:14
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Рассказываем шесть лучших способов оплатить коммуналку без комиссии
Лучшие способы оплатить коммуналку без комиссии
Лучшие способы оплатить коммуналку без комиссии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ранее в отделениях "Укрпочты" или Ощадбанка можно было без комиссии оплатить коммунальные услуги, однако теперь оба учреждения берут деньги за такую услугу.

"Сегодня" рассказывают, как можно оплатить коммунальные услуги без комиссии.

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Итак, существует несколько интернет-банкингов, через которые можно рассчитаться за услуги ЖКХ без комиссии и дополнительных взысканий.

Оплата коммуналки через "Приват24"

ПриватБанк заключил договоры со многими предприятиями в сфере ЖКХ и комиссию за оплату взимает не с абонентов, а с самих компаний.

К сожалению, не все коммунальные предприятия имеют с ПриватБанком такие договоренности, и ситуация в разных местах может отличаться.

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Например, в Полтаве с помощью Приват24 без комиссии можно оплатить почти все услуги, кроме газа.

Чтобы оплатить коммуналку через "Приват24" нужно:

  • перейти на вкладку "Мои платежи";
  • ввести название компании-поставщика услуг или ЕГРПОУ;
  • выбрать из предложенного списка компанию и нажать на нее;
  • ввести номер лицевого счета;
  • ввести сумму платежа и нажать "Добавить платеж в корзину". Если есть комиссия, она будет видна в этот момент.

Оплата коммуналки через Monobank

Monobank позволяет своим клиентам оплачивать большинство коммунальных услуг без комиссии, однако сделать это можно только через мобильное приложение.

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Для этого найдите вкладку "Другие платежи" на главном экране, выберите раздел "Коммуналка и интернет" и выполните следующие действия.

  • добавьте свой адрес;
  • добавьте название компании-поставщика услуг или ЕГРПОУ;
  • введите лицевой счет абонента, после чего приложение само подтянет сумму текущего платежа;
  • нажмите кнопку "Оплатить".

Оплата без комиссии через "Ощад 24/7"

С помощью интернет-банкинга "Ощад 24/7" можно оплатить любые коммунальные услуги без комиссии. Для этого необходимо быть владельцем карты "Моя карта" и подключить ее к приложению.

Если вы житель столицы, для вас есть еще один вариант – оформить "Карточку киевлянина", посредством которой вы сможете без комиссии оплачивать услуги в 40 точках приема потребителей "Центра коммунального сервиса", а также на сайте ГИОЦ.

Оплата без комиссии через My Alfa-bank

Интернет-банкинг My Alfa-bank позволяет без комиссии производить любые исходные платежи по реквизитам, в том числе и оплачивать коммунальные услуги.

Для этого необходимо:

  • зайти в меню "Платежи и переводы" – "Коммунальные";
  • выбрать подходящую компанию;
  • ввести необходимые реквизиты и оплатить.

Важно: оплачивать без комиссии можно только используя собственные средства с дебетовой карты, а за платежи по кредиткам (даже за счет собственных средств) комиссия 4%+20 гривен.

Оплата коммуналки через платежные сервисы

Можно без комиссии оплачивать коммуналку через платежную систему Portmone , здесь можно рассчитаться и за интернет, телевидение, страховки, телефон и услуги охраны, однако чтобы эти платежи были бесплатными, нужно подключить тарифный пакет. "Місяць ". Его стоимость составляет 19,9 гривны, однако первый месяц будет бесплатным.

Оплатить коммунальные услуги можно и через сервис EasyPay тремя способами:

  • с помощью карты EasyPay от Форвард Банка;
  • с помощью электронного кошелька Masterpass;
  • с помощью электронного кошелька от EasyPay.

"Сегодня" также писали, можно ли не платить за коммуналку во время войны и рассказывали, как оплатить ЖКУ через "єПідтримка".

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