Как оплатить коммуналку без комиссии – инструкция

Рассказываем шесть лучших способов оплатить коммуналку без комиссии

Лучшие способы оплатить коммуналку без комиссии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ранее в отделениях "Укрпочты" или Ощадбанка можно было без комиссии оплатить коммунальные услуги, однако теперь оба учреждения берут деньги за такую услугу.

"Сегодня" рассказывают, как можно оплатить коммунальные услуги без комиссии.

Реклама

Итак, существует несколько интернет-банкингов, через которые можно рассчитаться за услуги ЖКХ без комиссии и дополнительных взысканий.

Оплата коммуналки через "Приват24"

ПриватБанк заключил договоры со многими предприятиями в сфере ЖКХ и комиссию за оплату взимает не с абонентов, а с самих компаний.

К сожалению, не все коммунальные предприятия имеют с ПриватБанком такие договоренности, и ситуация в разных местах может отличаться.

Реклама

Например, в Полтаве с помощью Приват24 без комиссии можно оплатить почти все услуги, кроме газа.

Чтобы оплатить коммуналку через "Приват24" нужно:

перейти на вкладку "Мои платежи";

ввести название компании-поставщика услуг или ЕГРПОУ;

выбрать из предложенного списка компанию и нажать на нее;

ввести номер лицевого счета;

ввести сумму платежа и нажать "Добавить платеж в корзину". Если есть комиссия, она будет видна в этот момент.

Оплата коммуналки через Monobank

Monobank позволяет своим клиентам оплачивать большинство коммунальных услуг без комиссии, однако сделать это можно только через мобильное приложение.

Реклама

Для этого найдите вкладку "Другие платежи" на главном экране, выберите раздел "Коммуналка и интернет" и выполните следующие действия.

добавьте свой адрес;

добавьте название компании-поставщика услуг или ЕГРПОУ;

введите лицевой счет абонента, после чего приложение само подтянет сумму текущего платежа;

нажмите кнопку "Оплатить".

Оплата без комиссии через "Ощад 24/7"

С помощью интернет-банкинга "Ощад 24/7" можно оплатить любые коммунальные услуги без комиссии. Для этого необходимо быть владельцем карты "Моя карта" и подключить ее к приложению.

Если вы житель столицы, для вас есть еще один вариант – оформить "Карточку киевлянина", посредством которой вы сможете без комиссии оплачивать услуги в 40 точках приема потребителей "Центра коммунального сервиса", а также на сайте ГИОЦ.

Оплата без комиссии через My Alfa-bank

Интернет-банкинг My Alfa-bank позволяет без комиссии производить любые исходные платежи по реквизитам, в том числе и оплачивать коммунальные услуги.

Для этого необходимо:

зайти в меню "Платежи и переводы" – "Коммунальные";

выбрать подходящую компанию;

ввести необходимые реквизиты и оплатить.

Важно: оплачивать без комиссии можно только используя собственные средства с дебетовой карты, а за платежи по кредиткам (даже за счет собственных средств) комиссия 4%+20 гривен.

Оплата коммуналки через платежные сервисы

Можно без комиссии оплачивать коммуналку через платежную систему Portmone , здесь можно рассчитаться и за интернет, телевидение, страховки, телефон и услуги охраны, однако чтобы эти платежи были бесплатными, нужно подключить тарифный пакет. "Місяць ". Его стоимость составляет 19,9 гривны, однако первый месяц будет бесплатным.

Оплатить коммунальные услуги можно и через сервис EasyPay тремя способами:

с помощью карты EasyPay от Форвард Банка;

с помощью электронного кошелька Masterpass;

с помощью электронного кошелька от EasyPay.

"Сегодня" также писали, можно ли не платить за коммуналку во время войны и рассказывали, как оплатить ЖКУ через "єПідтримка".