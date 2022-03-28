Не відкладайте платіжки: чому важливо заплатити за електроенергію в березні

Якщо в українців є можливість заплатити за електроенергію, не варто затягувати з цією процедурою

Попри війну, українцям доведеться платити за комуналку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Міністерстві енергетики закликають українців оплатити рахунки за електроенергію, якщо вони мають можливість це зробити.

За словами профільного міністра Германа Галущенка в інтерв’ю ЕП, вчасний розрахунок за спожиті послуги допоможе енергосистемі країни стабільно працювати в умовах війни.

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Фінансова підтримка енергетиків під час воєнного стану дуже важлива. Особливо з урахуванням падіння сплати за комуналку. За світло упродовж місяця заплатили лише 40% споживачів.

"За населенням бачимо падіння приблизно на 30%, за генераціями – близько 40%", – зауважив Галущенко.

Це пов’язано як із зупинкою заводів та знищенням інфраструктури, так і з суб’єктивними причинами, до прикладу, евакуація громадян, втрата роботи тощо.

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Міністр підкреслив, що проста й звична дія з боку українців допоможе профінансувати діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Отримані гроші мають скерувати на:

зарплати енергетикам, які вже понад місяць ремонтують мережі без перерви;

закупівлю пального;

подальші ремонти високовольтних ліній.

Комунальні послуги під час війни

В умовах воєнного стану українцям дозволили не сплачувати за спожиті комунальні послуги, якщо у них немає такої можливості. Штрафи за це не нараховуватимуть і постачання газу, води та світла не припинятимуть.

Однак зловживати нововведенням не варто. Українців просять таки розраховуватися за платіжками, щоб підтримати комунальників, які працюють під обстрілами окупантів і забезпечують людей найголовнішим.

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Субсидій громадян також не позбавлятимуть за протерміновані платіжки – їх держава буде сплачувати в повному обсязі без перебоїв. Оскільки субсидію платять лише до закінчення опалювального сезону, тобто до травня, то аналіз заборгованостей проводитимуть вже після його завершення.

Раніше ми розповідали про шість найкращих способів оплатити комуналку без комісії. Власникам житла, які безкоштовно прихистили вимушених переселенців, держава виплачуватиме компенсації за комунальні послуги.