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Главное успеть: как украинцам получить остаток денег от субсидии

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 06:00
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Украинцы могут перевести эти деньги на свой текущий счет в Ощадбанке
Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики
Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые в прошлом отопительном сезоне пользовались субсидией в денежной безналичной форме, могут получить остаток сэкономленных средств, который скопился на счете государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает "На пенсии".

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Украинцы могут перевести эти деньги на свой текущий счет в Ощадбанке. Но важно успеть сделать это в течение полугода, с 1 июня по 20 декабря. Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики.

В банке объяснили, что текущий счет необходимо открыть до 19 декабря. Для этого необходимо обратиться в банк, взяв паспорт и идентификационный код. Процедура занимает не больше 15 минут. А если счет уже открыт и на него поступили деньги, то банк отправит получателю смс-сообщение (при наличии информации о номере мобильного телефона).

Уточнить информацию о сэкономленных средствах субсидии можно в управлении социальной защиты населения.

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Отметим, что если на счете получателя остатка субсидии числится задолженность, сначала придется погасить долг. После погашения задолженности остаток жилищной субсидии будет автоматически зачислен на текущий счет в течение рабочего дня.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

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  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит для граждан оформление помощи, а для государства – проверку субсидиантов.

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