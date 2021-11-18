Главное успеть: как украинцам получить остаток денег от субсидии

Украинцы могут перевести эти деньги на свой текущий счет в Ощадбанке

Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые в прошлом отопительном сезоне пользовались субсидией в денежной безналичной форме, могут получить остаток сэкономленных средств, который скопился на счете государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает "На пенсии".

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Украинцы могут перевести эти деньги на свой текущий счет в Ощадбанке. Но важно успеть сделать это в течение полугода, с 1 июня по 20 декабря. Если украинец не успеет обратиться за остатками денег, то их вернут на счет Министерства социальной политики.

В банке объяснили, что текущий счет необходимо открыть до 19 декабря. Для этого необходимо обратиться в банк, взяв паспорт и идентификационный код. Процедура занимает не больше 15 минут. А если счет уже открыт и на него поступили деньги, то банк отправит получателю смс-сообщение (при наличии информации о номере мобильного телефона).

Уточнить информацию о сэкономленных средствах субсидии можно в управлении социальной защиты населения.

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Отметим, что если на счете получателя остатка субсидии числится задолженность, сначала придется погасить долг. После погашения задолженности остаток жилищной субсидии будет автоматически зачислен на текущий счет в течение рабочего дня.

Какие документы подаются и на какой срок предоставляется субсидия

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

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заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.

Напомним, уже осенью 2021-го может начать работу единая информационная система для получателей субсидий и других видов государственной помощи. Ее появление упростит для граждан оформление помощи, а для государства – проверку субсидиантов.