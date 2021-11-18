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Головне встигнути: як українцям отримати решту грошей від субсидії

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
18 листопада, 06:00
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Українці можуть переказати ці гроші на свій поточний рахунок в Ощадбанку
Якщо українець не встигне звернутися за залишками грошей, їх повернуть на рахунок Міністерства соціальної політики
Якщо українець не встигне звернутися за залишками грошей, їх повернуть на рахунок Міністерства соціальної політики / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, які у минулому опалювальному сезоні користувалися субсидією у грошовій безготівковій формі можуть отримати залишок зекономлених коштів, що накопичився на рахунку державного Ощадбанку.

Про це повідомляє "На пенсії".

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Українці можуть переказати ці гроші на свій рахунок в Ощадбанку. Але важливо встигнути зробити це протягом півроку, з 1 червня до 20 грудня. Якщо українець не встигне звернутися за залишками грошей, їх повернуть на рахунок Міністерства соціальної політики.

У банку пояснили, що цей рахунок необхідно відкрити до 19 грудня. Для цього необхідно звернутися до банку, взявши паспорт та ідентифікаційний код. Процедура займає не більше ніж 15 хвилин. А якщо рахунок вже відкритий і на нього надійшли гроші, то банк надішле одержувачу смс-повідомлення (за наявності інформації про номер мобільного телефону).

Уточнити інформацію про заощаджені кошти субсидії можна в управлінні соціального захисту населення.

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Зазначимо, що якщо на рахунку отримувача залишку субсидії значиться заборгованість, спочатку доведеться сплатити борг. Після погашення заборгованості решту житлової субсидії буде автоматично зараховано на поточний рахунок протягом робочого дня.

Які документи подаються та на який строк надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону та розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).

Громадянин надає:

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  • заяву про призначення та надання житлової субсидії;
  • декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Раніше ми повідомляли, що у проєкті держбюджету на 2022 рік передбачено 34 млрд грн на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, вже восени 2021-го може розпочати роботу єдина інформаційна система для одержувачів субсидій та інших видів державної допомоги. Її поява спростить громадянам оформлення допомоги, а держави – перевірку субсидіантів.

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Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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