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Цена газа в Украине зависит от трех факторов – Коболев

12 ноября, 09:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава "Нафтогаза" отказался давать точный прогноз тарифов

Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине, зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно. Это:

  • погода в Европе;
  • поведение "Газпрома";
  • то, каким образом частные компании, которые закачали газ в украинские хранилища, будут решать вопрос о его продаже.
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Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

Он отказался называть конкретные цифры, но отметил, что "с точки зрения потребителя" у него есть "определенные оптимистические прогнозы".

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"Если бы я точно знал [будущие цены], я бы работал в другом месте и зарабатывал много миллионов долларов. Но это, к сожалению, не так, поэтому назвать [цену на газ в будущем] я не могу. Рынок колеблется, зимой, как правило, происходит рост. Например, за ноябрь мы видим определенную стабилизацию", - сказал Коболев

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Напомним, с августа тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

Как сообщалось, после подорожания газа в Европе поставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на ноябрь на 34,7% – до 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения.

Также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но тоже учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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