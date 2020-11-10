Газ в Украине будет дорожать до декабря – эксперт

Стоимость газа в Украине будет расти до декабря. Скорость повышения тарифов, которые поднялись уже на треть, будет зависеть от погодных условий, но цена точно увеличится.
Такой прогноз озвучил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, пишет UBR.
"Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать рост. Мы входим в так называемый высокий сезон, в отопительный сезон, когда всегда повышается цена на газ. От того, будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. Но точно увеличение будет", – считает эксперт.
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В трендеДоллар в Украине замедлил падение
Напомним, с августа тарифы на газ для населения зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.
Как сообщалось, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но тоже учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.
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