Газ в Украине будет дорожать до декабря – эксперт

Специалист объяснил, от чего будет зависеть степень повышения тарифов

Стоимость газа в Украине будет расти до декабря. Скорость повышения тарифов, которые поднялись уже на треть, будет зависеть от погодных условий, но цена точно увеличится.

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Такой прогноз озвучил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский, пишет UBR.

"Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать рост. Мы входим в так называемый высокий сезон, в отопительный сезон, когда всегда повышается цена на газ. От того, будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. Но точно увеличение будет", – считает эксперт.

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Напомним, с августа тарифы на газ для населения зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

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Как сообщалось, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но тоже учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

А о том, как можно сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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