Вывозить валюту опасно? За что на таможне могут изъять все деньги

Рассказываем, можно ли мирно решить вопрос с таможней и не попасть в неприятности

В Украине ввели штраф за неправильный вывоз валюты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за вывоз через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты.

Об этом свидетельствует информация о законе №6051 на сайте Верховной Рады.

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Согласно документу, административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 тыс. евро на лицо предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

Учтите, что даже уплата штрафа сама по себе не будет основанием для пропуска через границу без соответствующих документов.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев пояснил, что этот 20%-ий штраф будет применяться только в случае несоблюдения установленной формы декларирования валюты.

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Если вы попробуете перевезти валюту вне таможенного контроля, то штраф будет уже в размере 100% стоимости, да еще и с конфискацией всей суммы валюты.

Однако документ предусматривает возможность мирно решить вопрос с таможней. Если нарушитель заплатит полную сумму штрафа в течение 30 дней то правоохранители прекратят производство по делу о нарушении таможенных правил.

Возвращение штрафов

С 23 мая в Украине возобновилось наказание за нарушение габаритно-весовых норм для водителей.

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Штрафы за перегруз фуры будут налагаться по такой схеме:

если на 5-10% больше установленной нормы – 8 500 грн;

10-20% – 17 000 грн;

20-30% – 34 000 грн;

свыше 30% – 51 000 грн.

О том, в каком случае можно легально превышать габаритно-весовые нормы, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, кому "письма счастья" со штрафами начал рассылать "Нафтогаз" и рассказывали, какое наказание светит за нарушение комендантского часа.