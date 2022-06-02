Штрафы для водителей во время войны: за какие нарушения придется заплатить

Рассказываем об актуальных видах штрафов в Украине и за что могут наказать водителей

За ряд нарушений водители вынуждены платить штрафы даже во время войны / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Несмотря на военное положение, правила дорожного движения в Украине никто не отменял, поэтому и штрафы для водителей тоже действуют.

Редакция "Сегодня" собрала информацию об актуальных видах и размеры штрафов чтобы владельцы авто были более осмотрительными на дорогах и избегали аварийных ситуаций.

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Автофиксация нарушений ПДД

С 16 мая на многих украинских дорогах возобновили видеофиксацию нарушений ПДД. Комплексы снова в действии на дорогах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровенской областей.

Такое решение в МВД было принято после ряда смертельных происшествий по Украине, хотя после полномасштабного вторжения России, камеры выключали в стратегических целях. В мирное время на автодорогах работает 270 камер. За первый год работы системы автоматической фиксации нарушений составили более 3 млн постановлений, что принесло госбюджету пол миллиарда гривен.

Водители могут узнать о получении штрафа на официальном сайте Министерства внутренних дел, в официальном приложении МВД "Штрафы ПДД" или в телеграмм-боте @ShtrafyPDRbot.

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Управление авто в состоянии алкогольного опьянения

К сожалению, война не останавливает многих водителей от вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Для борьбы с ними, военные администрации в областях позволяют конфисковать транспортные средства для нужд Вооруженных сил Украины. Недавно своей машиной поплатился пьяный водитель в Ровенской области.

Кроме изъятия имущества, нарушителям придется заплатить штраф в размере 17 тыс. грн с лишением водительских прав в год. В Украине ужесточили ответственность и за другие нарушения ст. 130 КУоАП:

за повторное управление в нетрезвом состоянии – 34 тыс. грн штрафа и лишение прав на 3 года;

штрафа и лишение прав на 3 года; если нарушение повторить в третий раз – 51 тыс. грн штрафа и лишения водительских прав на 10 лет;

штрафа и лишения водительских прав на 10 лет; употребление запрещенных препаратов, алкоголя или спиртосодержащих лекарств после совершения ДТП – штраф 34 тыс. грн.

Отсутствие страхового полиса

На время военного положения по закону водителей не освобождали от требования иметь страховой полис. Если документа нет, предусмотрен штраф от 425 до 850 грн по ст. 126 КУоАП.

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Большинство страховых компаний работают в обычном режиме и возмещают убытки после ДТП. Исключением может быть только повреждение имущества в результате боевых действий.

Нарушение габаритно-весовых норм

С 23 мая в Украине возобновили штрафы за превышение максимально разрешенных габаритно-весовых норм. Это касается, прежде всего, водителей грузовиков. Если превышение составляет:

5-10%, то предусмотренный штраф 8500 грн;

10-20% – штраф 17 000 грн;

20-30% – штраф 34 000 грн;

свыше 30% от нормы – штраф 51 000 грн.

Водители могут получить разрешение на участие в дорожном движении транспортных средств, если весовые или габаритные параметры превышают нормативные. Их выдают в Центрах предоставления административных услуг и профильных отделах управлений патрульной полиции.

Использование "заглушек"

Современные импортные автомобили оборудованы звуковой системой, которая напоминает водителям об использовании ремня безопасности. Часто водители игнорируют это средство безопасности и устанавливают в авто так называемые заглушки, отключающие систему.

Если во время остановки и проверки авто патрульные обнаружат заглушку, то составят протокол об административном нарушении. Размер штрафа составляет 510 гривен.

Отсутствие аварийки

Довольно часто при остановке по требованию инспектора украинские водители забывают включить аварийку. За отсутствие такого сигнала могут выписать протокол – штраф за нарушение составляет 425 гривен.

Согласно ст. 125 КУоАП, водитель действительно должен включить аварийную сигнализацию, если делает остановку по требованию полиции. Однако, если протокол составили по ст. 122 КУоАП, его можно обжаловать в суде.

Нарушение правил парковки

Распространенным нарушением в Украине неправильная парковка транспортное средство. В апреле-мае во многих областях уже возобновили штрафы за нарушение правила. Сначала водителям выносили предупреждение – только в Хмельницком за первые три недели их было более 1500. Сейчас же нарушителей штрафуют, предусмотренные суммы в размере от 340 до 680 грн.

Езда без категории

Дефицит горючего в Украине заставил некоторых перейти на альтернативные виды транспорта. Кто-то пересел на электротранспорт или велосипеды, а некоторые используют скутеры и мопеды. Водителям последних следует помнить о штрафах, если у них нет права на управление таким транспортом.

Для того чтобы водить мопед или скутер, нужно иметь права категории "А1". С категориями А или В это запрещено, даже если человек умеет ездить на мотоцикле.

За нарушение ст. 126 КУоАП, предусмотрен штраф в размере 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить 40 800 грн и избавиться от водительских прав на 5-7 лет. В некоторых случаях могут даже удалить скутер или мопед.

Еще более жесткие правила

В Верховной Раде планируют дополнительно усилить наказание за нарушение ПДД. В частности, законопроект №7354 предусматривает новый порядок ответственности за нарушение подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей ТС

Проектом закона №7026-1 планируют увеличить штрафы за систематические нарушения ПДД :

от 3 до 5 нарушений за год – штрафы удвоят;

от 5 до 10 – увеличат в пять раз;

более 10 раз – лишаться прав на 2 года.

Кроме этого, законопроект №6502 должно усовершенствовать учет штрафных баллов. Предусматривается введение системы начисления штрафных баллов за нарушение ПДД, зафиксированных не в автоматическом режиме. За это могут приостанавливать действие водительских прав до момента повторного прохождения курса обучения и сдачи экзаменов.

Среди прочего, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5050-1, предусматривающий ответственность для водителей за оскорбление полицейских при исполнении служебных обязанностей и остановке автомобиля на дороге. За нарушения могут выписать штраф 340-680 грн. или назначить общественные работы на 20-30 часов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине с 24 июля изменятся правила получения и выдачи водительских прав, а также разрешили устанавливать платные номерные знаки всем.