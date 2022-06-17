Вивозити валюту небезпечно? За що на митниці можуть вилучити усі гроші

Розповідаємо, чи можна мирно вирішити питання з митницею і не потрапити в халепу

В Україні запровадили штраф за неправильне вивезення валюти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за вивезення через кордон незадекларованих товарів та іноземної валюти.

Про це свідчить інформація про закон № 6051 на сайті Верховної Ради.

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Згідно з документом, адміністративна відповідальність за недекларування валютних цінностей у сумі понад 10 тис. євро на особу передбачає штраф розміром 20% від суми, що перевищує дозволену на вивезення без декларування суму.

Зверніть увагу, що навіть сплата штрафу сама по собі не буде підставою для пропуску через кордон без відповідних документів.

Голова податкового комітету Данило Гетьманцев пояснив, що цей 20%-вий штраф застосовуватиметься лише у разі недотримання встановленої форми декларування валюти.

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Якщо ви спробуєте перевезти валюту поза митним контролем, то штраф буде вже у розмірі 100% вартості, та ще й із конфіскацією всієї суми валюти.

Проте документ передбачає можливість мирно вирішити питання з митницею. Якщо порушник сплатить повну суму штрафу протягом 30 днів, то правоохоронці припинять провадження у справі про порушення митних правил.

Повернення штрафів

З 23 травня в Україні відновилося покарання порушення габаритно-вагових норм для водіїв.

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Штрафи за перевантаження фури накладатимуться за такою схемою:

якщо на 5-10% більше за встановлену норму – 8500 грн;

10-20% – 17 000 грн;

20-30% – 34000 грн;

понад 30% – 51 000 грн.

Про те, в якому випадку можна легально перевищувати габаритно-вагові норми, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, кому "листи щастя" зі штрафами почав розсилати "Нафтогаз", та розповідали, яке покарання світить за порушення комендантської години.