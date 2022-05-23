Штраф до 50 тыс. грн возвращается: за что могут заплатить украинские водители

Рассказываем, за какие нарушения с 23 мая на некоторых водителей снова будут налагаться штрафы

За какие нарушения водители грузовиков будут платить снова / Фото: Патрульная полиция Киева, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Во время действия военного положения в Украине вводят некоторые изменения для водителей. С 16 мая возобновилась работа части WIM-комплексов ("взвешивание в движении"), однако штрафы на водителей не налагались. А с 23 мая за нарушение габаритно-весовых норм станут штрафовать.

О таких изменениях для водителей грузовиков сообщила прессслужба Укртрансбезопасности.

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Сколько придется заплатить за нарушение

Отныне если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться по следующей схеме:

если на 5-10% больше установленной нормы – 8 500 грн;

10-20% – 17 000 грн;

20-30% – 34 000 грн;

свыше 30% – 51 000 грн.

Если весовые или габаритные параметры транспортных средств превышают норму, то в некоторых случаях можно получить спецразрешение. За документом можно обратиться в одно из этих учреждений:

Центр предоставления административных услуг;

отдел безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции;

представительство Укравтодора.

В Укртрансбезопасности напоминают, что в нашей стране действуют европейские стандарты по габаритно-весовым ограничениям. Ознакомиться с ними можно в соответствующем постановлении Кабмина.

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Украинцы начали массово скупать авто

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с начала военного положения в Украине спрос на разные автомобили вырос почти на 40%.

Украинцы теперь чаще ищут авто, которые можно купить очень быстро, а также выросло количество запросов по транспорту за границей. К примеру, по сравнению с мартом 2021 года, в марте 2022 года количество поисковых запросов в категории "Автомобили из Польши" выросло на 13%. И это было еще до подписания закона о "нулевой" растаможке.

Больше всего сейчас ищут то, что отвечает потребностям ВСУ и волонтеров. Собственно, наиболее активными покупателями сейчас являются волонтеры, благотворители и общественные организации. Они преимущественно покупают авто для нужд армии и гуманитарных перевозок.

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"Сегодня" также объясняли, что после того, как на АЗС исчез бензин, продажи электромобилей резко выросли. Однако есть и другие факторы, которые могут привести к дефициту электрокаров.

Кроме того, вместе с экспертом мы рассказывали, как бензиновый кризис в Украине повлияет на цены на разные товары. Читайте и о том, как некоторые АЗС пытаются нажиться на бензиновом кризисе, и как на это реагирует государство.