Бесплатная растаможка авто из Европы: сколько автомобилей уже ввезли украинцы

Рассказываем, как бесплатное растаможивание авто повлияло на резкое увеличение ввоза автомобилей

Сколько автомобилей ввезли в Украину после бесплатной растаможки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины на легковые автомобили, в Украину ввезли 76,5 тысячи авто на льготных условиях.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Чаще всего автомобили оформляли на таких таможнях в Украине:

Волынская – 20 тыс авто;

Львовская – 14,9 тыс;

Ровенская – 7,4 тыс;

Закарпатская – 6,95 тыс.

Общая сумма льготы составила 8,47 млрд грн. Наибольшее количество автомобилей завезли в Украину 10 мая – 4817.

Пройти таможню за 15 минут

Ранее стало известно, что в Украине по-новому заработает Таможенная служба и будут упрощены все возможные процедуры.

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Как пояснил премьер-министр Денис Шмигаль, на таможне теперь не будет никаких бумаг и она будет работать по декларативному принципу, то есть без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей. Желающие остаться на общей системе могут оформить все бумаги за 15 минут.

Раньше мы рассказывали, что в Украине может возникнуть дефицит электромобилей.

Также мы писали о большой поставке топлива в Украину до конца мая и о том, как она повлияет на дефицит.