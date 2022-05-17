Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

В Украине назревает еще один дефицит: кому и каких авто может не хватить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 11:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, на какие автомобили в Украине может возникнуть дефицит из-за войны и нехватки топлива
В Украине может быть дефицит электрокаров
В Украине может быть дефицит электрокаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нехватка горючего возникла в Украине после начала полномасштабной войны с РФ. Цены на бензин растут, очереди на заправках не уменьшаются, между тем государство пытается найти новые пути поставки топлива.

Однако война и дефицит бензина могут создать еще один дефицит – на электромобили. Как это связано, и какая сейчас ситуация, UBR рассказали эксперты авторынка.

Реклама

Бензиновый кризис усилил интерес украинцев к электрокарам

Владелец компании по привозу и продаже электромобилей Elmob Захар Пашун рассказал, что после того, как на АЗС пропал бензин, продажи электромобилей резко возросли.

"Спрос очень вырос, у нас телефон разрывается даже без рекламы. В первые два месяца войны вообще была тишина, а здесь распродались все машины через неделю", – отметил Пашун.

В то же время, другие эксперты говорят, что дефицита электромобилей на фоне роста интереса из-за кризиса горючего может и не быть. Поскольку ситуация на АЗС скоро может стабилизироваться, продажи могут упасть.

Реклама

Однако к нехватке электрокаров может привести не только ситуация с бензином.

Война с Россией заблокировала пути снабжения

Морские порты с начала вторжения РФ заблокированы. Они являлись основным каналом для завоза электрокаров. На складах в Украине запасов почти не осталось. А вот завозить авто по альтернативным путям очень дорого.

Все это и приводит к тому, что спрос на электромобили может быть неудовлетворен.

Реклама

"Большинство электромобилей, которые попадали к нам из Китая, шли в заблокированные сейчас морские порты. Сначала дилеры еще имели какие-то запасы, но уже сейчас у многих они кончились. Когда будут следующие поставки – неизвестно, потому что непонятно, куда везти, и, с другой стороны, очень высока стоимость логистики", – отметил директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

Кроме того, у некоторых компаний запасы на складах не просто кончились. Многие пострадали от боевых действий.

В общем, как отмечают эксперты, все эти проблемы характеризуют весь авторынок сегодня.

Украине грозит дефицит дешевой электроники

Ранее "Сегодня" писали, что дефицит электроники может возникнуть из-за резкого снижения импорта и уничтожения запасов. Спрос на технику среди украинцев снизился примерно на 40%.

Так, у компании "Фокстрот" до войны был склад с техникой 600 миллионов грн в Гостомеле. Но во время обороны Киева от наступающих российских войск склад был уничтожен, и теперь компания распродает оставшиеся в магазинах товары.

Совладелец сети Валерий Маковецкий подтверждает, что ассортимента нет, и прогнозирует ухудшение ситуации через месяц-два.

В Comfy также говорят, что на украинском рынке уже есть определенный дефицит персональной электроники. А маркетинг-директор "Алло" Артур Матковский считает, что на рынке будет очень мало смартфонов OPPO и vivo, планшетов, Wi-Fi-роутеров, недорогих ноутбуков, дронов и аккумуляторов.

Импортировать новую технику из-за войны достаточно сложно: порты закрыты, авиатранспорт не работает. Дистрибьюторы говорят, что завозят 40-50% от довоенного показателя.

Мы также писали о том, что дефицит бензина в Украине задел всю Европу. Эксперт рассказал "Сегодня", как недостаток бензина в Украине заставит мир перестроить всю логистическую систему.

Также мы рассказывали о большой поставке горючего в Украину до конца мая, и как она повлияет на дефицит.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,48 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30404.35

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2070.15

Litecoin (LTC)

70.32

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять