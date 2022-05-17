В Украине назревает еще один дефицит: кому и каких авто может не хватить

Рассказываем, на какие автомобили в Украине может возникнуть дефицит из-за войны и нехватки топлива

В Украине может быть дефицит электрокаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нехватка горючего возникла в Украине после начала полномасштабной войны с РФ. Цены на бензин растут, очереди на заправках не уменьшаются, между тем государство пытается найти новые пути поставки топлива.

Однако война и дефицит бензина могут создать еще один дефицит – на электромобили. Как это связано, и какая сейчас ситуация, UBR рассказали эксперты авторынка.

Реклама

Бензиновый кризис усилил интерес украинцев к электрокарам

Владелец компании по привозу и продаже электромобилей Elmob Захар Пашун рассказал, что после того, как на АЗС пропал бензин, продажи электромобилей резко возросли.

"Спрос очень вырос, у нас телефон разрывается даже без рекламы. В первые два месяца войны вообще была тишина, а здесь распродались все машины через неделю", – отметил Пашун.

В то же время, другие эксперты говорят, что дефицита электромобилей на фоне роста интереса из-за кризиса горючего может и не быть. Поскольку ситуация на АЗС скоро может стабилизироваться, продажи могут упасть.

Реклама

Однако к нехватке электрокаров может привести не только ситуация с бензином.

Война с Россией заблокировала пути снабжения

Морские порты с начала вторжения РФ заблокированы. Они являлись основным каналом для завоза электрокаров. На складах в Украине запасов почти не осталось. А вот завозить авто по альтернативным путям очень дорого.

Все это и приводит к тому, что спрос на электромобили может быть неудовлетворен.

Реклама

"Большинство электромобилей, которые попадали к нам из Китая, шли в заблокированные сейчас морские порты. Сначала дилеры еще имели какие-то запасы, но уже сейчас у многих они кончились. Когда будут следующие поставки – неизвестно, потому что непонятно, куда везти, и, с другой стороны, очень высока стоимость логистики", – отметил директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий.

Кроме того, у некоторых компаний запасы на складах не просто кончились. Многие пострадали от боевых действий.

В общем, как отмечают эксперты, все эти проблемы характеризуют весь авторынок сегодня.

Украине грозит дефицит дешевой электроники

Ранее "Сегодня" писали, что дефицит электроники может возникнуть из-за резкого снижения импорта и уничтожения запасов. Спрос на технику среди украинцев снизился примерно на 40%.

Так, у компании "Фокстрот" до войны был склад с техникой 600 миллионов грн в Гостомеле. Но во время обороны Киева от наступающих российских войск склад был уничтожен, и теперь компания распродает оставшиеся в магазинах товары.

Совладелец сети Валерий Маковецкий подтверждает, что ассортимента нет, и прогнозирует ухудшение ситуации через месяц-два.

В Comfy также говорят, что на украинском рынке уже есть определенный дефицит персональной электроники. А маркетинг-директор "Алло" Артур Матковский считает, что на рынке будет очень мало смартфонов OPPO и vivo, планшетов, Wi-Fi-роутеров, недорогих ноутбуков, дронов и аккумуляторов.

Импортировать новую технику из-за войны достаточно сложно: порты закрыты, авиатранспорт не работает. Дистрибьюторы говорят, что завозят 40-50% от довоенного показателя.

Мы также писали о том, что дефицит бензина в Украине задел всю Европу. Эксперт рассказал "Сегодня", как недостаток бензина в Украине заставит мир перестроить всю логистическую систему.

Также мы рассказывали о большой поставке горючего в Украину до конца мая, и как она повлияет на дефицит.