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Выплаты военным в Украине: заплатят ли попавшим в плен защитникам

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 14:24
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Рассказываем, получат ли денежные выплаты украинские военные, которые попали в плен к россиянам
В Минобороне рассказали, что будет с выплатами для плененных военнослужащих
В Минобороне рассказали, что будет с выплатами для плененных военнослужащих / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На время полномасштабной войны украинские военнослужащие, которые защищают нашу страну от российского вторжения, получают дополнительные доплаты в размере от 30 до 100 тысяч грн. На вознаграждение за защиту Украины могут расчитывать и те бойцы, который попали в плен к российским терорристам.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в видеообращении.

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По его словам, если военнослужащий находится в плену, то выплаты за воинскую службу могут получить члены его семьи. Речь идет как о фиксированном ежемесячном денежном довольствии, так и о дополнительных вознаграждениях за выполнение задач, которые насчитывают тоже ежемесячно.

"Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, допустим, увидеть его на видео. Следует в определенном порядке зафиксировать этот факт. Чтобы в дальнейшем все работало как часы", – объяснил он.

Как отметил Алексей Резников, деньги будут выданы после получения приказа о служебном положении военнослужащего.

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Чтобы узнать все детали украинцам предлагают звонить по этим номерам Министерства обороны: (044) 271-35-59 (пн-пт с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 – обеденный перерыв).

Специальные пенсии для теробороны

Участники теробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.

Мужчинам разрешат уходить на пенсию в 55 лет, если есть 25 лет стажа, женщинам – в 50 лет, если есть 20 лет стажа.

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Кроме того, защитники смогут расчитывать на определенные надбавки:

  • 25% минимальной пенсии для участников боевых действий;
  • от 30% до 60% минимальной пенсии – для тех, кто получил инвалидность.

"Сегодня" уже рассказывали, как в Украине могут изменить размер военного сбора, и писали, от чего зависит размер выплаты военнослужащим.

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