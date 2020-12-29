Валюта опять дешевеет: Нацбанк обновил курс доллара и евро

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 30 декабря

На среду, 30 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

29.12 30.12 Изменение 1 доллар США 28,37 грн 28,26 грн - 0,11 1 евро 34,65 грн 34,64 грн - 0,01

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По сравнению со значениями 29 декабря курс доллара снизился на 11 копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 23 по 30 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.

Евро тоже подешевел после роста курса – стоимость евровалюты снизилась на копейку.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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