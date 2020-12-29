Валюта опять дешевеет: Нацбанк обновил курс доллара и евро

На среду, 30 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|29.12
|30.12
|Изменение
|1 доллар США
|28,37 грн
|28,26 грн
|- 0,11
|1 евро
|34,65 грн
|34,64 грн
|- 0,01
По сравнению со значениями 29 декабря курс доллара снизился на 11 копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 23 по 30 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.
Евро тоже подешевел после роста курса – стоимость евровалюты снизилась на копейку.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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