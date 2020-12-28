В Украине задумались об отмене налога на депозиты

В Украине предлагают отменить налог на доходы с депозитов, введенный в 2014 году. С таким предложением к правительству уже обращался Национальный банк, и в 2021 году там планируют продолжить работу в этом направлении.

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Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в в интервью "Экономической правде".

"За всю историю независимости Украины такого налога не было. Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточно устойчивая доходная база, и мы считаем, что можно отменить этот налог", – объяснил Шевченко.

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Сейчас налог на депозиты состоит из двух частей – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Убрать предлагают только НДФЛ. Правда, пока что такое предложение не было учтено в бюджете-2021.

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Напомним, ранее в Украине начали действовать новые требования к рекламе банков. Эти правила касаются также и рекламы депозитных программ.

Новости "Сегодня" также писали, что украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN, который постепенно вводят в Украине с 5 августа 2019 года. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

А о том, почему не нужно участвовать в опросах якобы "от банков", узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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