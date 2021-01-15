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В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривен

15 января, 16:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 января

На понедельник, 18 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

15.0118.01Изменение
1 доллар США28,06 грн28,05 грн- 0,01
1 евро33,99 грн34,01 грн+ 0,02
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По сравнению со значениями 15 января курс доллара снизился на одну копейку после роста на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 11 по 18 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки.

Евро подорожал на две копейки и снова поднялся выше 34 гривен. Ниже этой психологической отметки евровалюта продержалась только сутки.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
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Источник: Сегодня

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