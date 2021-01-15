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В Україні завмер курс долара, євро знову дорожче 34 гривень

15 січня, 16:36

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 18 січня

На понеділок, 18 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

15.0118.01зміна
1 долар США28,06 грн28,05 грн - 0,01
1 євро33,99 грн34,01 грн + 0,02
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У порівнянні зі значеннями 15 січня курс долара знизився на одну копійку після зростання на дев'ять копійок в попередній банківський день. При цьому за тиждень – з 11 по 18 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки.

Євро подорожчав на дві копійки і знову піднявся вище 34 гривень. Нижче цієї психологічної позначки євровалюта протрималася тільки добу.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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Джерело: Сьогодні

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