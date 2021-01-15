Доллар ушел в стабильный курсовой коридор: что происходит на межбанке

Доллар 15 января находится на межбанке на уровне 28,05 гривен. Курс повысился после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с представителями Международного валютного фонда (МВФ) решение вернуть госрегулирование цен на газ для населения. В ближайшее время курс вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также на курс влияют такие факторы:

Участники валютного рынка в ожидании, выйдут ли нерезиденты с продажами валюты под размещение длинных ОВГЗ, запланированное на следующей неделе. В таком случае курс может уйти ниже 28 гривен за доллар; Настроения инвесторов на мировых финансовых рынках негативны, не смотря на планы Джо Байдена простимулировать экономику на 1,9 трлн долларов, и готовность ЕЦБ к новым стимулированиям. То есть глобально доллар теряет в цене; Нерезиденты следят за НБУ, который на фоне ускорения инфляции может пойти на повышение учетной ставки. В свою очередь Минфин при размещении не сможет долго предоставлять 12% доходность по гривне для длинных ОВГЗ.

По данным портала Minfin, к 12:00 доллар торговался на межбанке по 28,04 грн в покупке и 28,06 грн в продаже.

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Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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