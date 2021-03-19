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В Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов: что изменится

19 марта, 14:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинцев защитят от бандитских методов работы "выбивателей долгов"

В Украине будут защищать должников от коллекторов. В частности, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки и т.п. По сути, коллекторам предложат "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать.

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Такие новшества предусмотрены законопроектом № 4241, который Верховная Рада приняла во втором чтении 274 голосами. В первом чтении документ был одобрен еще 27 января. Закон еще должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.

Документ формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

Как изменится работа коллекторов

  • Появится реестр коллекторских компаний

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

  • Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

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Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. Именно НБУ займется наказанием нарушителей.

  • За нарушения начнут наказывать

Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.

  • Появится новое правило для банков

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как коллекторы терроризируют украинцев:

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Источник: Сегодня

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