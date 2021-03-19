В Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов: что изменится

В Украине будут защищать должников от коллекторов. В частности, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки и т.п. По сути, коллекторам предложат "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать.
Такие новшества предусмотрены законопроектом № 4241, который Верховная Рада приняла во втором чтении 274 голосами. В первом чтении документ был одобрен еще 27 января. Закон еще должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
Документ формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам.
Как изменится работа коллекторов
- Появится реестр коллекторских компаний
Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.
- Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением
Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.
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Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. Именно НБУ займется наказанием нарушителей.
- За нарушения начнут наказывать
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.
- Появится новое правило для банков
Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.
Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.
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