В Украине ввели "этический кодекс" для коллекторов: что изменится

В Украине будут защищать должников от коллекторов. В частности, вводятся ограничения на вмешательство в личную жизнь, угрозы, шантаж, ночные звонки и т.п. По сути, коллекторам предложат "этический кодекс", за нарушение которого будут наказывать.

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Такие новшества предусмотрены законопроектом № 4241, который Верховная Рада приняла во втором чтении 274 голосами. В первом чтении документ был одобрен еще 27 января. Закон еще должны подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.

Документ формально вступит в силу со следующего после его публикации дня. Но основные нормы заработают только через три месяца после этого – чтобы рынок успел подготовиться к переменам.

Как изменится работа коллекторов

Появится реестр коллекторских компаний

Его будет вести Нацбанк. Без регистрации в этом реестре коллекторы не смогут работать. Планируется, что реестр будет публичным, то есть проверить компанию сможет каждый желающий.

Введут кодекс поведения коллекторов, НБУ будет следить за его соблюдением

Коллекторам запретят прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор будет должен называть свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию должника – еще и предоставлять подтверждающие документы в течение 7 дней.

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Если коллектор не будет соблюдать требования, на него можно будет жаловаться в Нацбанк. Именно НБУ займется наказанием нарушителей.

За нарушения начнут наказывать

Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 102 тыс. грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.

Появится новое правило для банков

Банк или другая финансовая компания, которая выдает кредиты, будет обязана публиковать информацию о коллекторских компаниях, с которыми сотрудничает.

Напомним, еще в декабре 2019 года в Украине приняли в первом чтении другой закон о защите от недобросовестных коллекторов. Документ так и не рассмотрели во втором чтении.

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