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Грабительских процентов не будет: штрафам по микрокредитам установили "потолок"

6 октября, 22:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кредитные союзы должны будут раскрывать процентные ставки по займам до последней копеечки

Президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому украинские финансовые учреждения должны будут раскрывать полную стоимость микрокредитов, а штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку.

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Об этом Нацбанк Украины сообщает на своей странице в Facebook.

В банке объяснили: из-за того, что требования к раскрытию информации не распространялись на т.н. микрокредиты (на сумму до минимальной зарплаты, сейчас 5 тыс. грн, и сроком до одного месяца), у граждан было немало проблем, вызванных непониманием полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли увеличить долг в три, а то и десятки раз.

Как оказалось, большинство займов, взятых в небанковских финансовых учреждениях, – незначительные по размеру и краткосрочные. В 2019 году средняя сумма кредита физического лица составляла 3711 грн.

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После вступления закона в силу (спустя три месяца со дня его публикации) финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения расходы клиента. Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые могут действовать в течение короткого льготного периода. Потому что это приводит к неправильному пониманию стоимости кредита и может поставить заемщика в трудное финансовое положение.

Кроме того, появится максимальная планка штрафов и пени – двойная сумма кредита. И это ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон, даже если оно предусмотрено в договоре.

Напомним, с 1 июля в Украине вступил в силу закон о "сплите". С этого момента регулировать деятельность небанковских финансовых компаний и контролировать их работу начал НБУ. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

Подробнее о том, что предусматривает новый закон, читайте на сайте "Сегодня" – "Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцев".

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НБУ кредитный союз коллекторы ломбарды сплит микрокредит

Источник: Сегодня

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