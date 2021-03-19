В Україні ввели "етичний кодекс" для колекторів: що зміниться

В Україні захищатимуть боржників від колекторів. Зокрема, вводяться обмеження на втручання в особисте життя, загрози, шантаж, нічні дзвінки і т.п. По суті, колекторам запропонують "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати.
Такі нововведення передбачені законопроектом № 4241, який Верховна Рада прийняла в другому читанні 274 голосами. У першому читанні документ був схвалений ще 27 січня. Закон ще повинні підписати спікер Верховної Ради і президент України.
Документ формально набуде чинності з наступного після його публікації дня. Але основні норми запрацюють тільки через три місяці після цього – щоби ринок встиг підготуватися до змін.
Як зміниться робота колекторів
- З'явиться реєстр колекторських компаній
Його буде вести Нацбанк. Без реєстрації в цьому реєстрі колектори не зможуть працювати. Планується, що реєстр буде публічним, тобто перевірити компанію зможе кожен бажаючий.
- Введуть кодекс поведінки колекторів, НБУ буде стежити за його дотриманням
Колекторам заборонять прямо загрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор матиме називати своє ім'я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу. А на вимогу боржника – ще й надавати підтверджуючі документи протягом 7 днів.
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Якщо колектор не дотримуватиметься вимоги, на нього можна буде скаржитися в Нацбанк. Саме НБУ займеться покаранням порушників.
- За порушення почнуть карати
Законопроект передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній.
- З'явиться нове правило для банків
Банк або інша фінансова компанія, яка видає кредити, буде зобов'язана публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює.
Нагадаємо, ще в грудні 2019 року в Україні прийняли в першому читанні інший закон про захист від недобросовісних колекторів. Документ так і не розглянули у другому читанні.
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