В Україні ввели "етичний кодекс" для колекторів: що зміниться

В Україні захищатимуть боржників від колекторів. Зокрема, вводяться обмеження на втручання в особисте життя, загрози, шантаж, нічні дзвінки і т.п. По суті, колекторам запропонують "етичний кодекс", за порушення якого будуть карати.

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Такі нововведення передбачені законопроектом № 4241, який Верховна Рада прийняла в другому читанні 274 голосами. У першому читанні документ був схвалений ще 27 січня. Закон ще повинні підписати спікер Верховної Ради і президент України.

Документ формально набуде чинності з наступного після його публікації дня. Але основні норми запрацюють тільки через три місяці після цього – щоби ринок встиг підготуватися до змін.

Як зміниться робота колекторів

З'явиться реєстр колекторських компаній

Його буде вести Нацбанк. Без реєстрації в цьому реєстрі колектори не зможуть працювати. Планується, що реєстр буде публічним, тобто перевірити компанію зможе кожен бажаючий.

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Колекторам заборонять прямо загрожувати, шантажувати, вводити в оману, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор матиме називати своє ім'я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу. А на вимогу боржника – ще й надавати підтверджуючі документи протягом 7 днів.

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Якщо колектор не дотримуватиметься вимоги, на нього можна буде скаржитися в Нацбанк. Саме НБУ займеться покаранням порушників.

За порушення почнуть карати

Законопроект передбачає штрафи від 51 до 102 тис. грн і виключення з Реєстру колекторських компаній.

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Банк або інша фінансова компанія, яка видає кредити, буде зобов'язана публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими співпрацює.

Нагадаємо, ще в грудні 2019 року в Україні прийняли в першому читанні інший закон про захист від недобросовісних колекторів. Документ так і не розглянули у другому читанні.

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