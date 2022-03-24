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В Украине упал курс злотого – сколько стоит польская валюта

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24 марта, 10:27
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Рассказываем, какой официальный курс злотого установил Национальный банк на 24 марта
Актуальный курс злотого от НБУ
Актуальный курс злотого от НБУ / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины рассчитал новый курс польского злотого на 24 марта.

Об этом свидетельствуют данные сайта НБУ.

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Итак, 24 марта курс злотого составляет 6,83 грн, тогда как накануне, 23 числа, он был 6,87 грн (изменение -4 коп.).

В четверг Нацбанк также рассчитал новый курс евро, согласно ему, валюта стоит 32,14 грн, что на 9 копеек меньше, чем 23 марта.

Обмен валют в Польше

Многие украинцы выбрали именно Польшу для временного пристанища после нападения России на Украину, однако у них возникли проблемы с обменом валют.

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Для этого польский Нацбанк объявил о сотрудничестве с крупнейшим кредитором страны PKO BP.

Теперь приехавшие украинцы могут обменять гривню, а именно банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн на польские злотые в отделениях PKO BP общей суммой 10 тыс. грн.

Однако эксперты все равно не рекомендуют вывозить за границу наличную гривню, чтобы не иметь проблем с ее обменом.

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Лучше положить деньги на карту и расплачиваться безналично. Так вы сможете автоматически конвертировать гривни в иностранную валюту при покупке или оплате услуг. Это удобнее и потому, что на безналичные покупки, в отличии от снятия наличности, не существует ограничений и лимитов.

Также напоминаем, что в Украине покупка иностранной валюты запрещена во время действия военного положения.

"Сегодня" также писали, что украинцам в Польше позволили работать без специальных разрешений однако с одним условием, и рассказывали, что будет с долларом в Украине после войны.

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