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В Украине не выжить? Кому и за сколько заробитчане "продают" здоровье

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 13:57
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Самое примечательное, что и в Украине такие суммы заработать вполне реально
Почти половина украинцев согласны поехать на заработки
Почти половина украинцев согласны поехать на заработки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На работу за границу не против поехать 45,3% украинцев, остальные на заработки уезжать не планируют. При этом наибольшее количество из первой категории едет на зарплату не менее 30 тыс грн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Jooble.

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Доля желающих поехать на работу в другую страну, но не имеющих предыдущего опыта составляет 68,8%, и только 31,2% его имеют.

Уехать на заработки или остаться дома?

Мотивацией поехать на заработки служат следующие пункты:

  • высокая заработная плата;
  • отсутствие постоянной работы в Украине;
  • возможность накопить средства (бесплатное проживание, питание от работодателя);
  • лучшие условия труда;
  • легальное трудоустройство;
  • медицинское страхование и удобный график.

Сдерживают от поездки следующие факторы:

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  • семья;
  • здоровья;
  • нежелание покидать привычный образ жизни;
  • страх встретить мошенников;
  • стабильная работа в Украине;
  • отсутствие загранпаспорта;
  • отсутствие сбережений;
  • незнание локального языка;
  • отсутствие вакцинации;
  • страх не обустроиться на новом месте.

Желаемый уровень заработной платы

Почти половина украинцев (48,8%) хотят получать за границей больше 30 тыс гривен. Для 38,8% опрошенных было бы достаточно суммы, варьирующей между 20 тыс. гривен и 30 тыс. гривен. 10,9% опрошенных были бы удовлетворены суммой 15000 грн. до 20000 грн.

Для 1,9% было бы достаточно суммы от 10 тыс. гривен до 15 тыс. гривен.

Желаемый уровень зарплаты
Желаемый уровень зарплаты / Фото: jooble

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Отметим, что аналитики опроса проводились в период с 15 ноября по 24 декабря 2021 с людьми, которые задействованы в различных сферах жизнедеятельности.

Обязательства заробитчан

По Закону, украинцы, работающие за границей, обязаны платить налог в оба государства. При несоблюдении этого им грозит административная ответственность.

Сумма налога в Украине состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%.

Если в том государстве, с которым подписано межгосударственное соглашение, ставка налога меньше, чем у нас, то по приезду заробитчанин платит только разницу. Рассмотрим на конкретном примере: если страна, в которой работает украинец, имеет налоговую ставку, например, 10%, то в Украине он выплатит только разницу, а это — 9,5%.

Ранее мы также рассказывали историю о заробитчанине, который нашел свое убежище в Германии, а также разбирались в вопросе, почему украинские врачи массово уезжают в Германию.

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