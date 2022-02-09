В Украине не выжить? Кому и за сколько заробитчане "продают" здоровье

Самое примечательное, что и в Украине такие суммы заработать вполне реально

Почти половина украинцев согласны поехать на заработки / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На работу за границу не против поехать 45,3% украинцев, остальные на заработки уезжать не планируют. При этом наибольшее количество из первой категории едет на зарплату не менее 30 тыс грн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Jooble.

Реклама

Доля желающих поехать на работу в другую страну, но не имеющих предыдущего опыта составляет 68,8%, и только 31,2% его имеют.

Уехать на заработки или остаться дома?

Мотивацией поехать на заработки служат следующие пункты:

высокая заработная плата;

отсутствие постоянной работы в Украине;

возможность накопить средства (бесплатное проживание, питание от работодателя);

лучшие условия труда;

легальное трудоустройство;

медицинское страхование и удобный график.

Сдерживают от поездки следующие факторы:

Реклама

семья;

здоровья;

нежелание покидать привычный образ жизни;

страх встретить мошенников;

стабильная работа в Украине;

отсутствие загранпаспорта;

отсутствие сбережений;

незнание локального языка;

отсутствие вакцинации;

страх не обустроиться на новом месте.

Желаемый уровень заработной платы

Почти половина украинцев (48,8%) хотят получать за границей больше 30 тыс гривен. Для 38,8% опрошенных было бы достаточно суммы, варьирующей между 20 тыс. гривен и 30 тыс. гривен. 10,9% опрошенных были бы удовлетворены суммой 15000 грн. до 20000 грн.

Для 1,9% было бы достаточно суммы от 10 тыс. гривен до 15 тыс. гривен.

Желаемый уровень зарплаты / Фото: jooble

Реклама

Отметим, что аналитики опроса проводились в период с 15 ноября по 24 декабря 2021 с людьми, которые задействованы в различных сферах жизнедеятельности.

Обязательства заробитчан

По Закону, украинцы, работающие за границей, обязаны платить налог в оба государства. При несоблюдении этого им грозит административная ответственность.

Сумма налога в Украине состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%.

Если в том государстве, с которым подписано межгосударственное соглашение, ставка налога меньше, чем у нас, то по приезду заробитчанин платит только разницу. Рассмотрим на конкретном примере: если страна, в которой работает украинец, имеет налоговую ставку, например, 10%, то в Украине он выплатит только разницу, а это — 9,5%.

Ранее мы также рассказывали историю о заробитчанине, который нашел свое убежище в Германии, а также разбирались в вопросе, почему украинские врачи массово уезжают в Германию.

Раньше мы рассказывали, какой ад может ждать украинцев на заработках, и как их обманывают агентства по трудоустройству