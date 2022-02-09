В Україні не вижити? Кому та за скільки заробітчани "продають" своє здоровʼя

На роботу за кордон не проти поїхати 45,3% українців, решта на заробітки виїжджати не планують. При цьому найбільша кількість з першої категорії їде на зарплату не менше 30 тис грн.
Проо це свідчать результати опитування Jooble.
Частка тих, хто бажає поїхати на роботу в іншу країну, але не має попереднього досвіду становить 68,8%, і лише 31,2% його мають.
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Поїхати на заробітки чи залишитися вдома?
Мотивацією поїхати на заробітки служать такі пункти:
- висока заробітна плата;
- відсутність постійної роботи в Україні;
- можливість накопичити кошти (безплатне проживання, харчування від роботодавця);
- кращі умови праці;
- легальне працевлаштування;
- медичне страхування та зручний графік.
Стримують від поїздки такі чинники:
- сім’я;
- здоров’я;
- небажання покидати звичний спосіб життя;
- страх натрапити на шахраїв;
- стабільна робота в Україні;
- відсутність закордонного паспорта;
- відсутність збережень;
- незнання локальної мови;
- відсутність вакцинації;
- страх не облаштувати побут на новому місці.
Бажаний рівень заробітної плати
Майже половина українців (48,8%) бажають отримувати за кордоном більше 30 тис гривень. Для 38,8% опитаних було б достатньо суми, що варіюється між 20 тис гривень та 30 тис гривень. 10,9% опитаних були б задоволені сумою від 15000 грн до 20000 грн.
Для 1,9% було б достатньо суми від 10 тис гривень до 15 тис гривень.
Зазначимо, що аналітики опитування проводили у період з 15 листопада по 24 грудня 2021 року з людьми, що задіяні у різних сферах життєдіяльності.
Зобовʼязання заробітчан
За Законом, українці, які працюють за кордоном, зобовʼязані сплачувати податок в обидві держави. За недотримання цього їм загрожує адміністративна відповідальність.
Сума податку в Україні складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.
Якщо в тій державі, з якою підписана міждержавна угода, ставка податку менша ніж у нас, то по приїзду заробітчанин сплачує лише різницю. Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.
Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.