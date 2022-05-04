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В Украине изменили правила индексации пенсий – кого ждет ежегодная прибавка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 06:45
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Рассказываем, что изменит для украинских пенсионеров новый закон
Что изменится для украинских пенсионеров
Что изменится для украинских пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине дата ежегодной индексации пенсии 1 марта теперь зафиксирована в законе и не будет меняться каждый раз политиками.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" наконец-то подписал Владимир Зеленский.

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Под ежегодную индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, будут учитываться показатели инфляции и рост средней заработной платы.

Заметьте, что раньше под ежегодную индексацию не подпадала часть категорий украинских пенсионеров.

Что еще изменяет закон?

Кроме этого, закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраст.

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Это касается тех людей, у которых уже есть полный страховой стаж и трудовой договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Досрочно будут назначать пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

"Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии", – заявила министерша социальной политики Марина Лазебная.

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"Сегодня" также писали, как получить пенсию в Ощадбанке, даже если вы потеряли карту, и рассказывали, кто в Украине может рассчитывать на специальные пенсии в будущем.

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