Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

В Україні змінили правила індексації пенсій – на кого чекає щорічна прибавка

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 06:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що змінить для українських пенсіонерів новий закон
Що зміниться для українських пенсіонерів
Що зміниться для українських пенсіонерів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні дата щорічної індексації пенсії 1 березня тепер зафіксована у законі і не буде змінюватись кожного разу політиками.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" нарешті підписав Володимир Зеленський.

Реклама

Під щорічну індексацію підпадатимуть всі категорії пенсіонерів, будуть враховуватися показники інфляції та зростання середньої зарплати.

Зауважте, що раніше під щорічну індексацію не підпадала частина категорій українських пенсіонерів.

Що ще змінює закон?

Крім цього, закон дозволяє достроково призначати пенсії, а саме за півтора роки до досягнення пенсійного віку.

Реклама

Це стосується тих людей, у який вже є повний страховий стаж, та трудовий договір з якими розірваний у зв’язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства.

Достроково призначатимуть пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

"Цей закон про справедливість, тому що він розповсюджує єдині правила індексації на всі пенсії", – заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію у Ощадбанку, навіть якщо ви втратили картку, і розповідали, хто в Україні може розраховувати на спеціальні пенсії у майбутньому.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37979.77

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2795.04

Litecoin (LTC)

100.13

Ripple (XRP)

0.61

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти