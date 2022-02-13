Украинцев ждет новый курс: что будет с долларом в ближайшее время

Эксперты объяснили, к какому курсу доллара и евро готовиться украинцам на следующей неделе

Эксперты не советуют покупать доллары / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Гривна относительно доллара США продолжила укрепляться на текущей неделе, с 7 по 11 февраля. НБУ появлялся на межбанке с валютными интервенциями на покупку. Благодаря уходу с рынка спекулянтов установился баланс между спросом и предложением.

Об этом "Сегодня" рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

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"Во вторник (15 февраля – Ред.) состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены гособлигации 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев. Ожидается низкий интерес инвесторов к данному размещению", – говорит Андрей Гойлов.

Нерезиденты с начала года сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд, потому что средневзвешенная доходность этих бумаг не отвечает рыночным реалиям.

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт в январе 2022 года составил 6,03 млрд долларов США, что на 53,38% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Импорт в прошлом месяце относительно 2021 года вырос на 48,80% – до 6,25 млрд долларов, – отмечает аналитик.

Негативное сальдо торгового баланса (разница между объемами экспорта и импорта) составило 0,22 млрд долларов США, что на 18,80% лучше, чем в 2021 году. В долгосрочной перспективе это может оказать поддержку гривне.

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Андрей Гойлов прогнозирует, что на предстоящей неделе гривня к доллару США ослабнет до отметки 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к уровню 31,85.

Стоит ли сейчас покупать доллары?

Как рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Украина 24", сейчас нет никаких экономических причин роста курса доллара и евро, поэтому покупать валюту пока не стоит.

"Сейчас нет экономических причин роста (курса – Ред.), есть психологическое давление. Вот сейчас есть опасения, поэтому и растет курс", – отмечает Сергей Фурса.

По его словам, сейчас рост курса доллара связан в первую очередь из-за психологического фактора.

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Как нам рассказали финансовые аналитики, причины резкого роста курса доллара в конце января были не экономические, а политические. Как только рынок пресытился новостями вокруг отношений между Украиной и РФ, доллар тут же подешевел.

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