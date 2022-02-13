Українців чекає новий курс: що буде з доларом найближчим часом

Експерти пояснили, до якого курсу долара та євро готуватися українцям наступного тижня

Експерти не радять купувати долари / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Гривня щодо долара США продовжила зміцнюватися цього тижня, з 7 по 11 лютого. НБУ з'являвся на міжбанку з валютними інтервенціями на покупку. Завдяки відходу з ринку спекулянтів встановився баланс між попитом та пропозицією.

Про це розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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"У вівторок (15 лютого – Ред.) відбудеться аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані держоблігації 6-ти випусків у гривнях з термінами погашення у 6, 12, 18, 24, 36 та 48 місяців. Очікується низький інтерес інвесторів до даному розміщенню", – каже Андрій Гойлов.

Нерезиденти з початку року скоротили свої портфелі до ОВДП на 13,51 млрд грн – до 79,14 млрд, бо середньозважена дохідність цих паперів не відповідає ринковим реаліям.

За даними Державної митної служби України, експорт у січні 2022 року склав 6,03 млрд. доларів США, що на 53,38% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Імпорт минулого місяця щодо 2021 року зріс на 48,80% – до 6,25 млрд доларів, – зазначає аналітик.

Негативне сальдо торговельного балансу (різниця між обсягами експорту та імпорту) склало 0,22 млрд. доларів США, що на 18,80% краще, ніж у 2021 році. У довгостроковій перспективі це може надати підтримку гривні.

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Андрій Гойлов прогнозує, що наступного тижня гривня до долара США ослабне до позначки 28,15. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю ослабне до рівня 31,85.

Чи варто зараз купувати долари?

Як розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Україна 24", зараз немає жодних економічних причин зростання курсу долара та євро, тому купувати валюту поки що не варто.

"Наразі немає економічних причин зростання (курсу – Ред.), є психологічний тиск. Ось зараз є побоювання, тому й зростає курс", – зазначає Сергій Фурса.

За його словами, зараз зростання курсу долара пов'язане насамперед через психологічний фактор.

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Як нам розповіли фінансові аналітики, причини різкого зростання курсу долара наприкінці січня були економічні, а політичні. Щойно ринок пересидився новинами навколо відносин між Україною та РФ, долар тут же подешевшав.

Також ми писали, як девальвація гривні сколихне ринок нерухомості і хто від цього постраждає.