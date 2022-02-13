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Курс долара: ситуація нестабільна, рівновага хитка

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні
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13 лютого, 06:28
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Чого очікувати на валютному ринку у лютому

Все повертається на круги своя: курс долара помітно знизився та стабілізувався. Як і пояснювали фінансові аналітики, причини його різкого зростання наприкінці січня – не економічні, а політичні. Щойно ринок переситився новинами навколо відносин між Україною та РФ, долар відразу подешевшав.

Але ситуація, як і раніше, нестабільна. Чого чекати від курсу в середині лютого, розповіли експерти "Сегодня".

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Тиждень пройшов під знаком помітного здешевлення долара: якщо минулої неділі готівку можна було купити по 28,24 грн/долар, здати по 28, то в четвер середня ціна продажу була 28,02, покупки – 27,80. Але у п'ятницю тренд змінився на висхідний: продаж 28,14, покупка 27,91 грн/долар. У суботу, незважаючи на вихідний, ріст курс продовжився: до 27,21 у продажу і до 27,94 в покупці.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), спершу звузився з 25 коп. до 22-23 коп.,а в суботу знову розширився до 27 коп.

На готівковому ринку склалася незвичайна ситуація: деякі ПОВ (пункти обміну валют) купують валюту дорожче, ніж інші ПОВ її продають. Так, за даними порталу finance.ua, максимальний курс, за яким можна здати готівковий долар – 28,35 грн (на 25 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким пропонують купити готівковий долар – 28,10 грн (на 3 коп.дешевше, ніж тиждень тому).

Тобто хтось із банкірів явно працює на скупку з розрахунку на подальше подорожчання валюти. Але заробити пересічному українцеві, купивши валюту дешевше, і відразу здавши дорожче, навряд чи вдасться: заявлений низький курс продажу віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає.

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Олександр Охріменко уточнив, що за аномально низьким курсом у таких "точках" можна купити лише великі суми – близько 50 тис. доларів. Для "дрібних" клієнтів реальний курс продажу починається з 28,50 грн/долар, але при цьому курс покупки не вищий за 28,15.

Нацбанк продовжив зміцнювати гривню: у понеділок офіційний курс становив 28,15 грн/долар, у п'ятницю вже 27,88 (на 27 коп., або на 1% за тиждень). На понеділок, 14 лютого, регулятор послабив гривню на 15 коп., встановивши курс 28,03 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти, як і раніше, кажуть, що причини стрімкого здешевлення долара, як і його недавнього подорожчання. політичні, а не економічні .

За словами Максима Орищака, новинний фон навколо відносин України та Росії став значно спокійнішим.

Але ситуація остаточно не закрита, і, якщо відбудеться ескалація конфлікту, реакція учасників валютного ринку виявиться незмінною – долари та євро активно купуватимуть.

"Очікування зростання інфляції в країні зберігаються і це є причиною для продажу гривні, але ми бачимо дії НБУ щодо підвищення облікової ставки, що стримує спекулятивні настрої, – аналізує Максим Орищак. – У січні фінансовий регулятор країни пішов на підвищення процентної ставки до 10%, і навесні може бути ще одне підвищення. Отже, незважаючи на інфляційні ризики, гривня загалом збереже стабільність щодо долара та євро".

Інші експерти охарактеризували нинішній стан на валютному ринку як нестійку рівновагу.

Андрій Шевчишин констатував, що курс гривні стабілізувався поблизу психологічної позначки 28 грн/долар.

"Знаходження долара нижче 28 гривень напередодні активізувало покупців – нерезидентів та імпортерів, але останні не мали достатньо сил для розширення зростання, – аналізує Андрій Шевчишин. – Сильні курсові коливання пригнічують ринок, а поточний рівень 28 гривень за долар може бути прийнятним і для імпортерів, і для експортерів. Проте ринок поки що знаходиться в хиткому балансі, оскільки активізація нерезидентів або імпортерів газу може посилити позиції покупців".

Олег Пендзин оптимістичний щодо того, чого очікувати від курсу у лютому.

"Ті, хто хотів вийти з українських цінних паперів, уже це зробили, тому не варто очікувати помітного відтоку нерезидентів, а це зміцнює гривню, – каже Олег Пензін. – Треба розуміти: держава Україна існуватиме при найнегативнішому розвитку подій. І її національна валюта також.

Але психоз, що триває, боляче б'є по економіці України. Позитивна сторона цієї істерії – макрофінансова допомога та дешеві позики, які Україна не отримала б за більш спокійного розвитку подій".

Чого чекати на тижні

Прогнози експертів співпали: вони поки що не очікують ні помітної девальвації, ні ревальвації гривні.

"З 14 по 20 лютого середній курс продажу долара в Україні коливатиметься у межах 27,85-28,20 гривень. Оцінки оптимістичні, оскільки ринок спекулянтів перегрітий новинами та реакції на звичні подразники вже немає", – аналізує Максим Орищак.

Андрій Шевчишин каже, що на тлі тенденцій, які діють, гривня може коливатися у вужчому діапазоні 27,95-28,1 грн за долар.

"Наступний тиждень очікується складним через зростання геополітичної напруженості та відплив капіталу нерезидентів через побоювання жорсткої політики ФРС США. У свою чергу НБУ намагатиметься згладжувати коливання", – упевнений Андрій Шевчишин.

За словами Олександра Охріменка, Нацбанк дав зрозуміти, що точка стабілізації курсу наразі 28 грн/долар. Але це не означає, що курс не опуститься нижче.

"Щойно курс піде вниз, регулятор викуповуватиме надлишки валюти на міжбанку і навпаки, продаватиме, якщо курс піде помітно вгору. Це впливатиме і на курс на готівковому ринку зі спредом у 15-20 коп.", – уточнив Олександр Охріменко.

Олег Пендзин спрогнозував, що готівкова гривня коливатиметься в коридорі 28-28,5 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що зараз невдалий час для покупки валюти.

"Заробити навряд чи вдасться, а ось втратити у гривнях цілком можливо", – оцінює Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин все ж таки радить використовувати відкати курсу для покупок валюти з метою тривалого інвестування – рік і більше.

Максим Орищак пояснив, як чинити тим, хто все ж таки хоче заробити на валютних спекуляціях.

"Потрібно уважно відстежувати тональність новин, а не фактичні події. Якщо в інформаційному полі з'являється все більше очікувань погіршення політичних відносин України з іншими країнами – це правильний час для покупки доларів та євро", – каже експерт.

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