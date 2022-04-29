У клиента ПриватБанка исчезло с карты 23 тыс. грн: что произошло, и кто в этом виноват

Клиент ПриватБанка утверждает, что это уже вторая такая ситуация за месяц

Со счета клиента пропало 23 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на работу учреждения, поскольку после сбоя с его счета исчезли 23 тыс. грн.

Отзыв об этом он оставил на сайте Минфина.

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По его словам, на собственной карточке у него было 25 тыс. грн., но две недели назад они просто исчезли и осталось всего 2 тыс. грн. Обратившись на горячую линию банка, ему ответили, что такая ситуация произошла из-за сбоя, поэтому баланс показывает некорректно, проблему вскоре будет решено.

Через 7 часов средства на его счету появились, однако 24 апреля эта проблема вернулась снова. Как утверждает клиент банка, он ждет уже ориентировочно пятый день, чтобы этот вопрос был решен.

У меня просто пропали мои деньги, я делал заявки, много раз звонил, но ничего не помагает, сотрудники ссылаются на сбой 23 числа. Сейчас не простое время, я спрашиваю, а что если мне срочно нужны будут деньги, мои деньги? — ответ "мы не можем ничего сделать", — написал клиент.

По его словам, ни снять средства, ни перевести их возможности нет.

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Уже просто нет терпения ждать, слушать про какой-то сбой, когда у тебя просто исчезают деньги, невозможно их снять, перекинуть ничего, они отображаются только в остатке и все, а мне дальше говорят подожди 11 дней они вернуться, а на мой же вопрос о том, что мне делать если мне срочно нужны будут деньги, тем более в такое время — ответ один — мы ничего не сможем сделать, — утверждает клиент банка.

Что ответили в ПриватБанке?

ПриватБанк отреагировал на жалобу и пообещал разобраться в ситуации, которая длится у их клиента буквально целый апрель.

"Идем в приватные сообщения, чтобы уточнить ваши контакты и подробнее рассмотреть ваш случай", – написали они.

Сбой в ПриватБанке

23 февраля в ПриватБанке произошел сбой, его сервисы не работали должным образом.

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Временные задержки были в:

работе сервисов банка;

сети банкоматов;

оплаты картами покупок через торговые терминалы.

Напомним, что 19 апреля в ПриватБанке начали возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков.

Раньше мы рассказывали, что в украинских банках нашли миллиарды гривен русских и белорусских компаний.