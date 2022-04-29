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У клієнта ПриватБанку зникло з картки 23 тис. грн: що сталося, і хто в цьому винен

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 10:56
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Клієнт ПриватБанку стверджує, що це вже друга така ситуація за місяць
З рахунку клієнта зникло 23 тис. грн
З рахунку клієнта зникло 23 тис. грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу установи, оскільки після збою з його рахунку зникло 23 тис. грн.

Відгук про це він залишив на сайті Мінфіну.

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За його словами, на власній картці у нього було 25 тис. грн, але два тижні тому вони просто зникли і залишилося лише 2 тис. грн. Звернувшись на гарячу лінію банку, йому відповіли, що така ситуація трапилася через збій, тому баланс показує некоректно, проблему незабаром вирішать.

Через 7 годин кошти на його рахунку зʼявился, однак 24 квітня ця проблема повернулася знову. Як стверджує клієнт банку, він чекає вже орієнтовно пʼятий день, аби це питання вирішили.

У мене просто зникли мої гроші, я робив заявки, багато разів дзвонив, але нічого не допомагає, співробітники посилаються на збій 23 числа. Зараз не простий час, я питаю, а якщо мені терміново потрібні будуть гроші, мої гроші? Відповідь: "ми не можемо нічого зробити", — написав клієнт.

За його словами, ні зняти кошти, ні переказати можливості немає.

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Вже просто немає терпіння чекати, слухати про якийсь збій, коли в тебе просто зникають гроші, неможливо їх зняти, перекинути нічого, вони відображаються тільки в залишку і все, а мені далі кажуть почекай 11 днів вони повернутися, а на моє ж питання про те, що мені робити якщо мені терміново потрібні будуть гроші, тим більше в такий час – відповідь один ми нічого не зможемо зробити, — стверджує клієнт банку.

Що відповіли в ПриватБанку?

ПриватБанк відреагував на скаргу та пообіцяв розібратися в цій ситуації, що триває в їхнього клієнта буквально цілий квітень.

"Йдемо в приватні повідомлення, щоб уточнити ваші контакти та детальніше розглянути ваш випадок", — написали вони.

Збій у ПриватБанку

23 лютого у ПриватБанку стався збій, його сервіси не працювали належним чином.

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Тимчасові затримки були в:

  • роботі сервісів банку;
  • мережі банкоматів;
  • оплати картками покупок через торгові термінали.

Нагадаємо, що 19 квітня в ПриватБанку розпочали відшкодовувати українцям вклади з ліквідованих банків.

Раніше ми розповідали, що в українських банках знайшли мільярди гривень російських та білоруських компаній.

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