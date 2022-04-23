ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации — что происходит

Возобновить работу обещают совсем скоро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.

Об этом сообщают в пресс-службе финучреждения.

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Так, временные задержки могут быть в:

работе сервисов банка;

сети банкоматов;

оплаты картами покупок через торговые терминалы.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", — отметили в пресс-службе.

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