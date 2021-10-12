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Суд удовлетворил иск Дубилета: производство о национализации ПриватБанка возобновлено

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 12:16
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Северный апелляционный суд возобновил производство по иску экс-акционера Александра Дубилета
Суд возобновил производство по иску Дубилета о национализации ПриватБанка
Суд возобновил производство по иску Дубилета о национализации ПриватБанка / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Северный апелляционный суд восстановил производство по иску экс-акционера ПриватБанка Александра Дубилета о признании национализации банка недействительной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" 12 октября, во вторник.

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Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию экс-главы ПриватБанка 11 октября на решение суда предыдущей инстанции о прекращении производства по признанию недействительными сделок купли-продажи акций финансового учреждения, в результате которых было национализирован ПриватБанк.

"Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу Дубилета А.В. на решение хозсуда Киева о прекращении производства на основании закона №590-IX и отменил постановление от 2 июня, несмотря на прямое указание закона №590-IX о необходимости закрытия подобного рода дела по иску бывшего владельца банковского учреждения, выведенной из рынка или ликвидированной", – говорится в сообщении.

Напомним, что решение о национализации правительство Украины приняло 18 декабря 2016, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка.

С тех пор, 100% акций ПриватБанка принадлежат государству.

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6 октября 2021 года появилась информация о том, что Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле.

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