Бывшего главу ПриватБанка Дубилета взяли под домашний арест в Израиле – экс-нардеп

Бывшего главу ПриватБанка Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле.
Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко ссылаясь на свои источники.
"У него, со слов источников, изъят израильский паспорт, а автомобиль, которым он пользовался, находится на площадке полиции."
Также, по словам Лещенко, Дубилету предписано находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины.
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А этот дом является собственностью Игоря Коломойского, оформленной на его сестру.
"На сегодняшний день НАБУ направило Дубилету в Израиль документы о подозрении по делу Приватбанка. Также он проверяется в израильском деле по закупке угля для Центрэнерго", – пишет Лещенко.
Арест Дубилета
2 июня 2021 года суд дал разрешение на заочный арест Александра Дубилета. Эта мера пресечения будет действовать до того момента, пока экс-главу ПриватБанка не арестуют и не доставят к месту уголовного производства.