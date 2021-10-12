Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Суд задовольнив позов Дубілета: провадження про націоналізацію ПриватБанку поновлено

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 12:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Північний апеляційний суд відновив провадження за позовом екс-акціонера Олександра Дубілета
Суд поновив провадження за позовом Дубілета про націоналізацію ПриватБанку
Суд поновив провадження за позовом Дубілета про націоналізацію ПриватБанку / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Північний апеляційний суд поновив провадження за позовом екс-акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета про визнання націоналізації банку недійсною.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 12 жовтня, у вівторок.

Реклама

Зазначається, що суд задовольнив апеляцію екс-голови ПриватБанку 11 жовтня на рішення суду попередньої інстанції про закриття провадження щодо визнання недійсними угод купівлі-продажу акцій фінансової установи, в результаті яких було націоналізовано ПриватБанк .

"Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу Дубілета А.В. на ухвалу госпсуду Києва про припинення провадження на підставі закону №590-IX і скасував постанову від 2 червня, незважаючи на пряму вказівку закону №590-IX про необхідність закриття подібного роду справи за позовом колишнього власника банківської установи, яку виведено з ринку або ліквідовано ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рішення про націоналізацію уряд України ухвалив 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку.

Відтоді,100% акцій ПриватБанку належать державі.

Реклама

6 жовтня 2021 року з’явилась інформація про те, що Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування
Банк порад
Обережно! Шахраї
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти