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Средняя зарплата в 2022 году: сколько украинцы зарабатывают в долларах и евро

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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31 марта, 16:27
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Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в среднем за месяц в разных сферах экономики
Сколько зарабатывают украинцы в иностранной валюте
Сколько зарабатывают украинцы в иностранной валюте / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2021 году в Украине выросла средняя зарплата от 12,3 до 14 тысяч гривен. По итогам января 2022 года она составляла 14,5 тысячи гривен. Война России против Украины внесла свои коррективы, однако победа будет за нами, так что и в сфере труда все можно будет восстановить.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, какие зарплаты зафиксировали в разных отраслях в январе по данным Госстата.

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Похоже, что самые высокие зарплаты у работников авиационной сферы – 29,6 тыс. грн. В тройку лидеров входят также программисты (27,1 тыс. грн) и финансисты (24,9 тыс. грн.). В пересчете на иностранную валюту в этих отраслях можно заработать в среднем 800 – 1000 долларов, или 760 – 900 евро в месяц.

Статистика свидетельствует, что хорошо зарабатывают инженеры (19,9 тыс. грн), работники сферы государственного управления и обороны (17,4 тыс. грн), а также занимающиеся складским хозяйством и перевозкой грузов (17,2 тыс. грн). Средняя месячная зарплата в этих областях колеблется от 580 до 676 долларов, или от 525 до 607 евро.

Меньше всего в Украине зарабатывают почтальоны и курьеры (8,8 тыс. грн), работники сферы временного размещения (9,4 тыс. грн) и заведений культуры (9,8 тыс. грн.). Это ориентировочно от 300 до 333 долларов, или от 268 до 299 евро на месяц.

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В разрезе областей самые высокие зарплаты в Киеве (21,3 тыс. грн) и Киевской области (15,1 тыс. грн.). Чуть больше других зарабатывают работники в Донецкой (15,4 тыс. грн), Запорожской (14,5 тыс. грн) и Днепропетровской (14,4 тыс. грн) областях. Да, жители столицы и окрестностей получают от 513 до 723 долларов, или от 461 до 650 евро. В восточных областях средний показатель колеблется от 489 до 523 долларов или от 439 до 470 евро в месяц.

Зарплаты в Украине

В течение 2021 года украинцы наблюдали два повышения зарплат. Последний был 1 декабря, тогда минимальную зарплату подняли на 500 грн. и теперь она составляет 6 500 грн. Следующее повышение "минималки" обещали на октябрь 2022 – до 6 700 грн.

В прошлом году средняя зарплата в Украине впервые за историю независимости пересекла отметку в 500 долларов или 14 тыс. грн в месяц. Хотя таков расчет только за штатных работников компаний. Самый больший рост был замечен в сферах организации питания (на 52,2%), здравоохранения (30,5%,) искусства (27,8%) и образования (27,5%).

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В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии и индексировали выплаты. По итогам года средняя пенсия составляет 3 980 грн. С 1 декабря также повысили минимальную пенсию: с полным страховым стажем – это 2 600 грн., а без стажа –1 934 грн.

Раньше мы рассказывали, где украинцам заработать деньги во время войны, и какие профессии станут самыми популярными после победы Украины.

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