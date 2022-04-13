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Скоро увидят дно: акции российских компаний идут за военным кораблем

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 18:43
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Рассказываем, что происходит с акциями компаний из РФ и как они выкручиваются из ситуации
Крупные компании в России начали поглощать друг друга
Крупные компании в России начали поглощать друг друга / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции продолжают влиять на российскую экономику. С понедельника, 11 апреля, на рынке акций РФ началось падение, которое никак не остановится.

Как сообщило издание "Финмаркет", индексы Мосбиржи и РТС упали ниже 2500 и 1000 пунктов соответственно, даже несмотря на коррекцию цен на нефть и металлы. На 0,73 рубля подорожал и доллар, за который просят 79,79 руб.

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Заметное удешевление акций ключевых российских компаний:

  • "Аэрофлота" – на 8%;
  • Сбербанка – на 5,6%;
  • ВТБ – на 5,6%;
  • "Роснефти" – на 5,3%;
  • бумаг "Яндекса" – на 5,1%;
  • "Газпрома" – на 3,9%;
  • расписок OZON – на 3,7%;
  • "ЛУКОЙЛа" – на 2,8%;
  • МТС – на 2,5%;
  • "Газпром нефти" – 2,5%;
  • UC Rusal – на 1,7% и др.

В то же время немного выросли в цене бумаги золотодобывающих компаний. "Полюс" подрос на 1,9%, Polymetal – на 0,8%, а "Магнит" – на 0,5%. Само золото и металлы также подорожали на фоне спроса и прогнозируемого кризиса на рынке.

Даже российские аналитики отмечают, что акции продолжат дешеветь из-за рекордного уровня инфляции и падения производства. Цены на горючее растут, а импортозамещения в России нет.

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Ситуация на Мосбирже
Ситуация на Мосбирже / Фото: скриншот

Вынуждены объединяться

По данным российских медиа, Мосбиржа готова торговать ценными бумагами эмитентов из Азии в 2022 году. А компании могут остановить падение акций, только поглотив друг друга. В частности, группа "Интеррос" выкупит "Росбанк" у выходящей из РФ французской Societe Generale.

Оператор связи МТС решил объединиться с сервисом доставки еды Bartello и выкупит 30,2% его доли. Ранее компания наладила сотрудничество с 30 ресторанами, барами и клубами.

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Заместитель российского минэкономразвития Илья Торосов заявил, что власти РФ готовы потратить часть денег из Фонда национального благополучия, чтобы купить акции частных компаний. Это будут местные большие фирмы, пострадавшие от западных санкций, однако перечень не разглашается.

Санкции против агрессора

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на агрессора продолжают накладывать ограничения на Западе. В начале апреля ЕС подготовил пятый пакет санкций против РФ в ответ на зверства в Буче. Ограничения включают:

  • запрещение импорта угля;
  • запрет на поставку оружия в Россию;
  • запрет захода в порты ЕС судов под российским флагом;
  • замораживание счетов российских банков;
  • запрещение экспорта высокотехнологичных товаров;
  • запрет на деятельность транспортных компаний из России и Белоруссии.

Кроме того, нововведения касаются ряда российских бизнесменов, военных, олигархов и сотрудников спецслужб.

Ранее под санкции попали двое самых богатых россиян – Владимир Потанин и Леонид Михельсон. Ограничение против них ввело правительство Канады. Они оказывают влияние в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Например, Потанин имеет 27,1 млрд долларов и возглавляет список олигархов в России. Он владеет корпорацией "Норильский никель", на которую приходится около 40% мирового снабжения палладия и 10% обработанного никеля. Состояние Михельсона ненамного меньше – 24,7 млрд долларов и концерн "Новатек", который является крупнейшей частной газовой компанией в РФ.

Редакция "Сегодня" писала, что Украина предложила "иранские" санкции против российского газа. Голубое топливо будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в бюджет агрессора. В то же время миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал деятельность банковской системы России.

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