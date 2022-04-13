Скоро побачать дно: акції російських компаній йдуть за військовим кораблем

Розповідаємо, що відбувається з акціями компаній з РФ та як вони викручуються з ситуації

Великі компанії в Росії почали поглинати одна одну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні санкції продовжують впливати на російську економіку. З понеділка, 11 квітня на ринку акцій РФ розпочалося падіння, яке триває.

Як повідомило видання "Фінмаркет", індекси Мосбіржі та РТС впали нижче 2500 та 1000 пунктів відповідно, навіть попри корекцію цін на нафту й метали. На 0,73 рубля подорожчав і долар, за який просять 79,79 руб.

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Помітне здешевшання акцій ключових російських компаній:

"Аерофлоту" – на 8%;

Сбербанку – на 5,6%;

ВТБ – на 5,6%;

"Роснафти" – на 5,3%;

паперів "Яндекса" – на 5,1%;

"Газпрому" – на 3,9%;

розписок OZON – на 3,7%;

"ЛУКОЙЛу" – на 2,8%;

МТС – на 2,5%;

"Газпром нафти" – 2,5%;

UC Rusal – на 1,7% та ін.

Водночас трохи виросли в ціні папери золотодобувних компаній. "Полюс" підріс на 1,9%, Polymetal на 0,8%, а "Магнит" на 0,5%. Саме золото й метали також подорожчали на фоні попиту та прогнозованої чергової кризи на ринку.

Навіть російські аналітики зауважують, що акції продовжать дешевшати через рекордний рівень інфляції та падіння виробництва. Ціни на пальне зростають, а імпортозаміщення в Росії немає.

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Ситуація на Мосбіржі / Фото: скріншот

Змушені об’єднуватись

За даними російських медіа, Мосбіржа готова торгувати цінними паперами емітентів із Азії в 2022 році. А компанії можуть зупинити падіння акцій лише поглинувши одна одну. Зокрема, група "Интеррос" викупить "Росбанк" у французької Societe Generale, яка виходить з РФ.

Оператор зв’язку МТС вирішив об’єднатися з сервісом доставки їжі Bartello та викупить 30,2% його частки. Раніше компанія налагодила співпрацю з 30 ресторанами, барами і клубами.

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Заступник російського мінекономрозвитку Ілля Торосов заявив, що влада РФ готова витратити частину грошей з Фонду національного благополуччя, щоб купити акції приватних компаній. Це будуть місцеві великі фірми, які постраждали від західних санкцій, однак перелік наразі не розголошують.

Санкції проти агресора

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на агресора продовжують накладати обмеження на Заході. На початку квітня ЄС підготував п’ятий пакет санкцій проти РФ у відповідь на звірства в Бучі. Обмеження включають:

заборону імпорту вугілля;

заборону на постачання зброї до Росії;

заборону заходу в порти ЄС суден під російським прапором;

заморожування рахунків російських банків;

заборону експорту високотехнологічних товарів;

заборону на діяльність транспортних компаній із Росії та Білорусі.

Окрім цього, нововведення стосуються низки російських бізнесменів, військових, олігархів та співробітників спецслужб.

Раніше під санкції потрапили двоє найбагатших росіян — Володимир Потанін та Леонід Міхельсон. Обмеження проти них запровадив уряд Канади. Вони мають вплив у великих металургійних і енергетичних компаніях в Європі та Північній Америці.

Наприклад, Потанін має 27,1 млрд доларів статків та очолює список олігархів у Росії. Він володіє корпорацією "Норильськ нікель", на яку припадає близько 40% світового постачання паладію і 10% обробленого нікелю. Статки Міхельсона не набагато менші – 24,7 млрд доларів і концерн "Новатек", який є найбільшою приватною газовою компанією в РФ.

Редакція "Сьогодні" писала, що Україна запропонувала "іранські" санкції проти російського газу. Блакитне паливо йтиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть до бюджету агресора. Водночас мільярдер Олег Дерипаска розкритикував діяльність банківської системи Росії.