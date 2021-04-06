Реструктуризация валютных кредитов: сколько украинцы будут платить?

Каждый месяц нужно будет гасить новые проценты на остаток по кредиту, набежавшие уже после реструктуризации

После шести лет моратория на взыскание имущества украинцев, обеспечивающего кредиты в иностранной валюте, Верховная Рада заставила банки их реструктуризировать, в середине марта приняв в первом чтении соответствующий законопроект. Сайт "Сегодня" разбирался, что ждет валютных должников и сколько придется платить по новым кредитам?

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В законопроекте №4475 записано, что срок погашения реструктуризированного кредита составит 10 лет, но должник сможет погасить его раньше без всяких "неустоек" и доплат. Если же кредит был более "длинным", реструктуризация растянется на более долгий срок.

Кроме самого тела кредита, должник должен будет погасить проценты по кредиту, которые были насчитаны, но не погашены до дня реструктуризации. А также должен будет каждый месяц гасить новые проценты на остаток по кредиту, которые будут набегать уже после реструктуризации. Размер этих процентов будет для всех одинаковым: его определят как средний показатель ставок по годовым депозитам (!) физлиц в гривне на день реструктуризации плюс 1%. Каждый последующий год к этой процентной ставке будет добавляться еще 1%.

Например, средняя ставка по годовому депозиту физлиц на 31 марта составляла 8,8%. Если бы реструктуризация проходила в этот день, заемщики должны были бы платить по обновленному кредиту 8,8 + 1 = 9,8% годовых.

Помимо тела кредита и процентов по нему, заемщик должен будет платить еще только за страховку, если это предусмотрено его договором о потребительском кредитовании. Все другие долги по старому кредиту – штрафы, пени, неустойки и т. д. – должникам прощаются. Они будут просто списаны.

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Более того, если должник уже заплатил неустойку до дня реструктуризации, эта сумма засчитается как оплата по телу кредита, то есть долг перед банком будет уменьшен на размер уплаченных штрафов и пени.

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Кроме того, у многих заемщиков долг перед банками окажется меньше из-за того, что они платили проценты по кредиту, больше чем 50% украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физлиц в иностранной валюте.

Например, сейчас этот индекс составляет по долларовым кредитам – 0,96%, по кредитам в евро – 0,38%.

После перерасчета сумма "переплаты" пойдет в первую очередь на погашение тела кредита, а если останется еще – то на уплату долгов по процентам.

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Авторы законопроекта предвидят, что в результате перерасчета процентов и долгов по старому кредиту может оказаться, что многие должники уже ничего банку не должны. А даже наоборот – что они заплатили больше положенного. Спешим разочаровать: возвращать бывшим должникам переплату не предполагается. В законопроекте написано, что в таких случаях "отрицательное значение округляется до нуля".

Ранее сайт "Сегодня" писал, что не так с реструктуризацией валютных кредитов, и назвал две проблемы.

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