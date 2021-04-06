Реструктуризація валютних кредитів: скільки українці платитимуть?

Щомісяця потрібно буде гасити нові відсотки на залишок по кредиту, що набігли вже після реструктуризації

Після шести років мораторію на стягнення майна українців, що забезпечує кредити в іноземній валюті, Верховна Рада змусила банки їх реструктуризувати, в середині березня ухваливши в першому читанні відповідний законопроєкт. Сайт "Сьогодні" розбирався, що чекає валютних боржників і скільки доведеться платити за новими кредитами?

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В законопроекті №4475 записано, що строк погашення реструктуризованого кредиту становить 10 років. Але боржник зможе погасити його раніше без всяких "неустойок" і доплат. Якщо ж кредит був довшим, аніж 10 років, реструктуризація розтягнеться на довший строк.

Окрім самого тіла кредиту, боржник повинен погасити відсотки за кредитом, які були нараховані, але не погашені до дня реструктуризації. А також боржник повинен буде щомісяця гасити нові відсотки на залишок за кредитом, які набігатимуть вже після реструктуризації. Розмір цих відсотків буде для всіх однаковим: його визначать як середній показник ставок за річними депозитами (!) фізосіб у гривні на день реструктуризації плюс 1%. Кожен наступний рік до цієї відсоткової ставки додаватиметься ще 1%.

Наприклад, середня ставка за річним депозитом фізосіб на 31 березня становила 8,8%. Якби реструктуризація проходила цього дня, позичальники повинні були б платити за оновленим кредитом 8,8 + 1 = 9,8% річних.

Окрім тіла кредиту і відсотків за ним, позичальник повинен буде платити ще тільки за страховку, якщо це передбачено його договором про споживче кредитування. Всі інші борги за старим кредитом – штрафи, пені, неустойки тощо – боржникам прощаються. Вони будуть просто списані.

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Більше того, якщо боржник вже заплатив неустойку до дня реструктуризації, ця сума зарахується як оплата за тілом кредиту, тобто борг перед банком буде зменшено на розмір сплачених штрафів і пені.

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Крім того, у багатьох позичальників борг перед банками виявиться меншим через те, що вони платили відсотки за кредитом, що були більшими, аніж 50% українського індексу ставок за 12-місячними депозитами фізосіб в іноземній валюті.

Наприклад, зараз цей індекс становить за доларовими кредитами – 0,96%, за кредитами в євро – 0,38%.

Після перерахунку сума "переплати" піде насамперед на погашення тіла кредиту, а якщо залишиться ще – то на сплату боргів за відсотками.

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Автори законопроєкту передбачають, що внаслідок перерахунку відсотків і боргів за старим кредитом може виявитися, що багато боржників уже нічого банку не винні. А навіть навпаки – що вони заплатили більше, аніж треба.

Розчаруємо: повертати колишнім боржникам переплати не передбачено. У законопроєкті написано, що в таких випадках "від'ємне значення округляється до нуля".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що не так з реструктуризацією валютних кредитів, і назвав дві проблеми.

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