Что не так с реструктуризацией валютных кредитов: две проблемы

Валютные кредиты населению в Украине не выдают с 2017 года, однако далеко не все валютные займы, взятые до запрета, на сегодняшний день погашены. Поэтому депутаты решили заставить банки реструктуризировать валютные кредиты. Такой законопроект уже принят в первом чтении. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты называют его несправедливым – в первую очередь, по отношению к банкам и заемщикам, которых реструктуризация не затронет.

Государство переложило затраты на банки

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Основные затраты в связи с реструктуризацией валютных кредитов лягут на банки, тогда как во многих других странах в таких случаях применялась модель трехсторонней ответственности: заемщики, банки и государство.

"В Украине так и не заработала модель трехсторонней ответственности по валютным кредитам, которая работала во многих странах, столкнувшихся с такими проблемами. Речь идет о том, что государство, банк и заемщик должны в равных пропорциях нести ответственность за валютный кредит. Я не вижу государственного участия в этой проблематике. А возлагать это все на банк и на заемщика неправильно. Списание долгов произойдет за счет банков. Инициаторы законопроекта посмотрели, что банки нарастили за последние годы прибыль, и решили, что их финансовое состояние позволяет списать долги", – считает экономический эксперт Алексей Кущ.

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Гривневые заемщики тоже проиграют

Законопроект выглядит несправедливым и по отношению к заемщикам, которые брали кредиты в гривне. Да, до запрета валютных кредитов большинство украинцев предпочитали именно кредиты в долларах, но это происходило, в частности, потому, что проценты по ним были ниже. В то время кредит в долларах можно было взять под 13-17% годовых, а в гривне – под 20-25%. При этом долларовые кредиты теперь пересчитают по ставке около 1%, а процент на остаток составит меньше 10%, а гривневые займы придется выплачивать в полном объеме.

"В законопроекте нет никакой социальной справедливости. Во-первых, я сомневаюсь, что должники – это в основной своей массе люди бедные. Во-вторых, получается, тот, кто брал кредиты в национальной валюте, кто доверял гривне, тот должен платить полностью. А тот, кто не доверял гривне и решил взять кредит в валюте, по более выгодным условиям, оказался умнее. Или следующим шагом простят и все остальные кредиты? К тому же получается, что этим прецедентом мы полностью обнуляем принцип финансовой грамотности. Зачем человеку думать, если кредит все равно простят?" – объяснил экономист Олег Яременко.

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Напомним, в 2015 году банки уже обязывали реструктуризовать валютные кредиты украинцев, но в итоге проблема так и не была решена окончательно.

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