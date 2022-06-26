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Работа на лето: актуальные вакансии для украинцев в Румынии

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 июня, 15:03
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Рассказываем о том, где сейчас можно найти работу украинцам в Румынии и сколько платят
Кратко о работе для украинцев в Румынии
Кратко о работе для украинцев в Румынии / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В Румынию после полномасштабного вторжения РФ выехало более 80 тысяч украинцев в поисках временного убежища. После поиска жилья, актуален для них вопрос трудоустройства.

Редакция "Сегодня" промониторила сайты EJobs и BestJobs с вакансиями в Румынии и предлагает узнать, на какие должности нужны украинцы.

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Электрик

Компании в столице и крупных городах нуждаются в квалифицированных электриках и инженерах-проектировщиках. Кандидат должен разбираться в электрических станках, промышленных автоматах и иметь опыт в управлении проектами. Если работать полный рабочий день, за месяц платят 1200–1600 евро (37,3–49,7 тыс. грн).

Крановщик

Компания по производству стройматериалов ищет крановщика с действительным разрешением на ISCIR группы E. Нужен человек с опытом для выполнения погрузочных, транспортно-разгрузочных работ и техобслуживания кранов. Кроме зарплаты 700-1000 евро (21,7-31 тыс. грн) в месяц, предлагают ваучеры на питание и бонусы.

Перевозки на заказ

Украинцы с водительскими правами категории B могут попробовать свои силы в компании, специализирующейся на перевозке заказчиков. Нужно встречать пассажиров в аэропорту, отвозить микроавтобусом в головной офис компании и обратно. График работы – 12 часов с двухчасовым перерывом. Зарплата 1400–2000 евро (43,5–62,2 тыс. грн) в месяц.

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Продажа товаров

Компания по производству медицинского оборудования нуждается в менеджере по продажам. Нужно продвигать бренд, продукты и услуги в специально отведенных местах, консультировать клиентов, делать презентации. В пользование предоставляют служебный автомобиль и технику, зарплата – 1000-2000 евро (31-62 тыс. грн) в месяц плюс комиссионные.

Работник склада

Одна из самых популярных вакансий в Румынии – работник склада. Различные компании предлагают разные условия, но в обязанности всегда входит инвентаризация, подготовка продукции к отправке, прием и расфасовка товаров. При стажировке могут платить от 500 евро (15,5 тыс. грн) в месяц, а полноценная зарплата составляет 2750 евро (85,5 тыс. грн) без НДС.

Украинцы в Италии

Украинцы, вынужденные уехать в Италию, могут официально устроиться на работу. Можно искать вакансии через Центры занятости или начать собственное дело. В приоритете люди знающие язык, но компании готовы устроить работника на курсы.

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Распространенные работы для украинцев в Италии – горничные, сиделки и уборщицы. Однако с наступлением лета стало больше сезонной работы на заводах, в магазинах, гостиницах, в сфере сельского хозяйства. Учитывая пандемию коронавируса, есть потребность в медработниках.

В Италии есть большое украинское общество, многие представители которого имеют собственный бизнес. Это магазины, строительные компании, занимающиеся розничной и оптовой торговлей.

"Сегодня" раньше писали, где и сколько можно заработать в Польше летом, а также об актуальных вакансиях для украинцев в Испании.

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