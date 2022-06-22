Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом

Рассказываем, какие заработки предлагают украинцам в Испании

В основном вакансии в Испании открыты именно в туристических местах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все чаще, особенно в летний период, украинцы начинают поиски работы за рубежом. Одним из популярных направлений является Испания, где теплый климат и относительно хорошие заработки.

"Сегодня" расскажет вам, кого ищут в Испании и сколько предлагают за ту или иную работу.

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Сначала рассмотрим вакансии, не требующие особых навыков, умений, опыта или знания языка. Соответственно, согласно нашему мониторингу, таким работникам предлагают наименьшую заработную плату. Так, по данным flagma:

работнику, контролирующему качество продукции, на нашем примере ягод, предлагают от 1100 до 1300 евро или 34,1–40,3 тыс. грн в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет;

в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет; работникам в теплицах платят 8 евро в час, что в итоге выходит от 1,7 тыс. евро, или 55,5 тыс. грн;

работнику, который будет собирать клубнику, платят от 5 евро в час или 1000-1200 евро в месяц, что равняется ориентировочно 31-37,2 тыс. грн;

собирателям мандаринов предлагают 1300–1500 евро в месяц или 40,3–46,5 тыс. грн.

Несколько выше заработки будут:

у сиделок за пожилыми людьми (часто ищут именно в украино- или русскоязычную семью). Им платят от 2300 евро или 71,3 тыс. грн и предоставляют отдельную комнату для проживания и бесплатное питание;

и предоставляют отдельную комнату для проживания и бесплатное питание; у работников на страусиной ферме. За работу 5-6 дней в неделю по 8-9 часов платят от 2000 евро или 62 тыс. грн (при условии отработки 40 часов в неделю);

у работников на разных складах, например: игрушек и детских товаров, одежды и т.д. Им предлагают в основном от 2,4 тыс. евро, или 74,4 тыс. грн.

Больше всего, по нашему мониторингу объявлений, платят:

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работникам на винных складах – суммы доходят до 4100 евро, или 127,1 тыс. грн;

курьерам — от 3 тыс. евро, или 93 тыс. грн.

Обратим внимание, что большинство вакансий предлагают именно украинские агентства, взимающие плату за трудоустройство. Раньше мы рассказывали, как различить добродетельных и нелегальных работодателей и не попасть в ловушку мошенников.

Что происходит с работой в Украине?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний, и растет количество вакансий. Больше всего нуждаются в людях рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

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Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время, уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

Раньше мы рассказывали, какие вакансии предлагают украинцам летом, а также писали, как зарабатывать онлайн до 600 тыс. грн в месяц.