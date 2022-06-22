Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Работа в Испании для украинцев: где можно подзаработать летом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 15:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие заработки предлагают украинцам в Испании
В основном вакансии в Испании открыты именно в туристических местах
В основном вакансии в Испании открыты именно в туристических местах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все чаще, особенно в летний период, украинцы начинают поиски работы за рубежом. Одним из популярных направлений является Испания, где теплый климат и относительно хорошие заработки.

"Сегодня" расскажет вам, кого ищут в Испании и сколько предлагают за ту или иную работу.

Реклама

Сначала рассмотрим вакансии, не требующие особых навыков, умений, опыта или знания языка. Соответственно, согласно нашему мониторингу, таким работникам предлагают наименьшую заработную плату. Так, по данным flagma:

  • работнику, контролирующему качество продукции, на нашем примере ягод, предлагают от 1100 до 1300 евро или 34,1–40,3 тыс. грн в месяц. В обязанности входит только визуальный контроль качества малины и черешни. График работы 6 дней в неделю по 8-9 часов. Проживание бесплатное, питание и спецодежда за свой счет;
  • работникам в теплицах платят 8 евро в час, что в итоге выходит от 1,7 тыс. евро, или 55,5 тыс. грн;
  • работнику, который будет собирать клубнику, платят от 5 евро в час или 1000-1200 евро в месяц, что равняется ориентировочно 31-37,2 тыс. грн;
  • собирателям мандаринов предлагают 1300–1500 евро в месяц или 40,3–46,5 тыс. грн.

Несколько выше заработки будут:

  • у сиделок за пожилыми людьми (часто ищут именно в украино- или русскоязычную семью). Им платят от 2300 евро или 71,3 тыс. грн и предоставляют отдельную комнату для проживания и бесплатное питание;
  • у работников на страусиной ферме. За работу 5-6 дней в неделю по 8-9 часов платят от 2000 евро или 62 тыс. грн (при условии отработки 40 часов в неделю);
  • у работников на разных складах, например: игрушек и детских товаров, одежды и т.д. Им предлагают в основном от 2,4 тыс. евро, или 74,4 тыс. грн.

Больше всего, по нашему мониторингу объявлений, платят:

Реклама
  • работникам на винных складах – суммы доходят до 4100 евро, или 127,1 тыс. грн;
  • курьерам — от 3 тыс. евро, или 93 тыс. грн.

Обратим внимание, что большинство вакансий предлагают именно украинские агентства, взимающие плату за трудоустройство. Раньше мы рассказывали, как различить добродетельных и нелегальных работодателей и не попасть в ловушку мошенников.

Что происходит с работой в Украине?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний, и растет количество вакансий. Больше всего нуждаются в людях рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

Реклама

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время, уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

Раньше мы рассказывали, какие вакансии предлагают украинцам летом, а также писали, как зарабатывать онлайн до 600 тыс. грн в месяц.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20498.23

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1096.77

Litecoin (LTC)

52.17

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять