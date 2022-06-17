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Без опыта, но с хорошей зарплатой: какие вакансии предлагают украинцам летом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 09:59
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Рассказываем о наиболее востребованных вакансиях на рынке труда в Украине
На одну из таких вакансий претендует ориентировочно 4 человека
На одну из таких вакансий претендует ориентировочно 4 человека / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одной из тех сфер, что динамически восстанавливаются до довоенного состоянию, стал ритейл. Вакансии для продавцов, кассиров, работников складов, водителей в магазины появились самые первые после обвала рынка труда.

Об этом свидетельствуют аналитические данные центра кадрового портала grc.ua.

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В настоящее время конкуренция среди кандидатов на вакансии в сфере продаж сейчас составляет примерно 4 человека на одно рабочее место.

Топ предложений работы

В начале лета работодатели больше всего ищут:

  • продавцов – кассиров 30% от всех актуальных вакансий в сфере продаж (средняя заработная плата, которую предлагают работодатели продавцам – 13 800 грн);
  • тайных покупателей (17% вакансий, уровень заработной платы от 5000 до 10000 грн в зависимости от проделанной работы);
  • менеджеров по продажам (11%, в среднем предлагают 21300 грн за работу);
  • менеджеров по работе с клиентами актуальных вакансий 6% и средний оклад – 25000 грн;
  • менеджеров магазинов (25 тыс. грн).

В общей сложности, в половине всех актуальных вакансий работодатели отмечают минимальный размер заработной платы в сфере от 9200 грн. В четверти (23%) вакансий предлагаемый оклад стартует от 16 500 грн, а 14% работодателей предлагает оплату от 23 700 грн. Большую компенсацию предлагает меньшее количество работодателей, 8% – заработная плата от 31 000 грн, и 5% – от 38 200 грн.

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Какой опыт нужен?

Продавцы и кассиры традиционно являются одними из самых востребованных работников. Работодатели, чтобы закрыть эти вакансии, готовы обучать и давать дополнительные тренинги и курсы. Такое намерение отмечено практически во всех вакансиях. Кроме того, в большинстве случаев, чтобы получить работу в сфере продаж, поисковикам не нужен опыт.

В 62% актуальных вакансий отмечено, что работодатели не требуют от кандидатов опыта работы.

В трети предложений работы указано, что работодатель хочет найти работника с опытом работы от 1 до 3 лет. Кандидатов с опытом работы от 3 до 6 лет ищет 6% работодателей, а более опытных только 1%.

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Наиболее важные профессии

Как рассказали Vesti.ua в Государственном центре занятости, нужными профессиями сейчас и в будущем будут: ИТ-сфера, производство и сельское хозяйство, сфера продаж, транспорт и логистика.

На самые популярные вакансии в среднем претендует 10 человек. Такой спрос есть среди продавцов, баристов, официантов, специалистов на предприятиях, например, операторов станков.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине планировали обновить перечень профессий общегосударственного значения и расширить набор на подготовку по специальностям:

  • огнеупорник;
  • каменщик;
  • штукатур;
  • электромонтажник;
  • электросварщик;
  • слесарь;
  • портной;
  • закройщик;
  • швея;
  • машинист экскаватора;
  • тракторист-машинист с/х производства;
  • оператор станков с программным управлением;
  • машинист строительной техники

"Сегодня" ранее рассказывали, что из-за войны в Украине изменилась не только ситуация на рынке труда, но и правила оформления трудовых отношений, и писали, почему официальное трудоустройство более выгодно.

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