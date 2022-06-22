Без опыта и знания языка? Как украинцев нагло обманывают нелегальные работодатели

Рассказываем, что должно насторожить каждого украинца во время трудоустройства за границей

Как украинцев обманывают нелегальные работодатели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сложные нынешние обстоятельства, желание заработать больше за короткий промежуток времени или устроить свою жизнь в другой стране побуждает украинцев искать работу за границей. Однако это не всегда легко дается, иногда процесс хлопотный, да и риск попасть на мошенников достаточно велик.

Как рассказал директор по развитию Work.ua Сергей Марченко, есть несколько так называемых маркеров для проверки неблагополучных и нелегальных работодателей.

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Мы выделим 5 основных. Так, если вы ищете работу, вам следует обратить внимание на следующие пункты:

Признак Его характеристика Отсутствует лицензия Минсоцполитики Полный список лицензиатов вы можете найти на Портале открытых данных. Кроме лицензии фирма-посредник должна иметь свидетельство о государственной регистрации и договоре с иностранной фирмой-работодателем. Деньги за трудоустройство Согласно п. 9.13 определения Кабмина №1060 от 16.12.2015 лицензированные компании-посредники по трудоустройству за границу не могут брать деньги вперед. Оплата их услуг через посредничество должна производиться только после подписания контракта с иностранным работодателем. Следовательно, требование предоплаты за консультацию должно вас насторожить. Реклама Скрытие детали трудоустройства Если агентство якобы ищет вам работу, однако полной информации о месте не предоставляет, а говорит только общую информацию, будьте осторожны, это тоже может оказаться обманом. Вы ведь имеете полное право знать о будущем работодателе, графике работы, размере оплаты труда, условиях проезда и проживания, порядке медицинского и социального страхования. Виза не рабочая, а любая другая На работу в другую страну нужно ехать только по рабочей визе и не иначе: туристические, культурные и другие визы являются явными признаками нелегальных аспектов трудоустройства. Реклама Зачастую также за такую работу обещают платить больше, чем за легальную. "Выезжая на заработки в первый раз важно в первую очередь обращать внимание на надежность, а деньги придут с опытом", – говорит Сергей Марченко. Без вопросов о навыках и опыте Нелегальные работодатели почти никогда не спрашивают вас о профессиональных навыках или знаниях языка, фактически берут всех, кто откликнется. "Это логично, если вам нужно не нанять людей на работу, а просто обеспечить как можно большее количество людей, которые заплатят деньги за трудоустройство. На работу так не нанимают. Настоящий работодатель всегда спросит, что вы умеете и какой опыт у вас есть", – объясняет Сергей Марченко.

Важнейшие профессии

Как рассказали Vesti.ua в Государственном центре занятости, нужными профессиями сейчас и в будущем будут: ИТ-сфера, производство и сельское хозяйство, сфера продаж, транспорт и логистика.

На самые популярные вакансии в среднем претендует 10 человек. Такой спрос есть среди продавцов, баристов, официантов, специалистов на предприятиях, например, операторов станков.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине планировали обновить перечень профессий общегосударственного значения и расширить набор на подготовку по специальностям:

огнеупорник;

каменщик;

штукатур;

электромонтажник;

электросварщик;

слесарь;

портной;

закройщик;

швея;

машинист экскаватора;

тракторист-машинист с/х производства;

оператор станков с программным управлением;

машинист строительной техники.

"Сегодня" ранее рассказывали, что из-за войны в Украине изменилась не только ситуация на рынке труда, но и правила оформление трудовых отношений, а также писали, как украинцам зарабатывать онлайн до 600 тыс. грн в месяц.